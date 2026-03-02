Salarios 2026: profesiones mejor pagadas y empleos en riesgo por la IA

El mercado laboral en Estados Unidos inició el año con señales mixtas para el mercado laboral: mientras algunas profesiones alcanzan salarios anuales superiores a $200,000, otras están perdiendo terreno rápidamente frente al avance de la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS en inglés) y del World Economic Forum (WEF), la automatización está redefiniendo qué habilidades continuarán siendo valoradas y cuáles podrían quedar rezagadas en los próximos años.

Las profesiones mejor pagadas en 2026 según el BLS

De acuerdo con el análisis más reciente del BLS las ocupaciones del sector salud y tecnología continúan liderando la tabla salarial.

Entre las profesiones remuneradas se encuentran:

Médicos especialistas : sueldo de más de $239,000 anuales

: sueldo de más de Cirujanos : más de $297,000 anuales

: más de Psiquiatras : más de $247,000 anuales

: más de Ingenieros en software : promedio cercano a $132,000 anuales

: promedio cercano a Gerentes de sistemas informáticos: más de $169,000 anuales

Según la Oficina: “las ocupaciones relacionadas con la salud y la tecnología proyectan crecimiento superior al promedio nacional hasta 2032”, impulsadas por el envejecimiento poblacional y la transformación digital.

Tecnología e inteligencia artificial ofrecen salarios en expansión

En general, el auge de la inteligencia artificial ha disparado la demanda de perfiles altamente especializados.

El informe ‘Future of Jobs 2025’ elaborado por el World Economic Forum, sostiene que “la adopción acelerada de inteligencia artificial generará nuevos roles vinculados a análisis de datos, aprendizaje automático y ciberseguridad”.

El documento señala que varios perfiles especializados registran salarios promedio entre $120,000 y $180,000 anuales, dependiendo de la experiencia y el estado:

Científicos de datos

Ingenieros en aprendizaje automático

Especialistas en ciberseguridad

Por su parte, la consultora McKinsey & Company señaló en un informe publicado en enero de 2026 que “la demanda de habilidades tecnológicas avanzadas podría crecer hasta un 25% en los próximos cinco años”, especialmente en sectores financieros y de salud.

Las profesiones que están perdiendo terreno por la IA

Sin embargo, la IA está provocando que otros muchos sectores sean cada vez menos valorados e incluso estén a punto de desaparecer. De acuerdo con los reportes, los empleos con tareas repetitivas o administrativas corren el riesgo de ser absorbidos por la automatización.

Entre las profesiones más vulnerables destacan:

Asistentes administrativos

Capturistas de datos

Cajeros

Agentes de atención telefónica

El informe del WEF advierte que “hasta el 23% de los empleos actuales podrían transformarse o desaparecer hacia 2030 a manos de la automatización y digitalización”.

Aunque esta transición no implica desempleo masivo inmediato, sí advierte una reconfiguración del mercado laboral.

Impacto en la comunidad hispana en Estados Unidos

Para la comunidad hispana, que ocupa una parte significativa de la fuerza laboral en sectores de servicios, construcción y comercio, la transición tecnológica plantea desafíos y oportunidades para desarrollar nuevas capacidades laborales.

Según el BLS, los trabajadores hispanos normalmente se desempeñan en labores operativas y de servicios, muchas de las cuales podrían automatizarse parcialmente. Esto no implica que estén condenados al desempleo.

Esta transición representa una oportunidad en áreas técnicas y de capacitación especializada como: programas de certificación en tecnología, salud y oficios especializados, que los pueden llevar a recibir salarios superiores al promedio nacional.

Analistas laborales afirman que “la clave no es competir contra la inteligencia artificial, sino aprender a trabajar con ella”.

Estados con mayores salarios promedio en 2026

En Estados Unidos, el nivel salarial también depende de la ubicación geográfica. Los estados que registran los salarios promedio más altos en tecnología y finanzas son:

California

Nueva York

Washington

Massachusetts

Aunque vivir en estos estados también implica pagar un mayor costo de vida. En contraste, estados del sur y medio oeste ofrecen salarios más bajos en promedio, pero con menor presión en vivienda y servicios.

¿Qué habilidades son las más valoradas en 2026?

Más allá del título profesional, las empresas están priorizando contratar a personas con estas habilidades específicas:

Pensamiento analítico

Conocimientos en programación

Gestión de datos

Adaptabilidad tecnológica

Comunicación estratégica

El World Economic Forum afirma que “las habilidades cognitivas avanzadas y la capacidad de aprendizaje continuo serán determinantes en la empleabilidad futura”.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la profesión mejor pagada en 2026 en EE.UU.?

Las especialidades médicas y quirúrgicas encabezan la lista, con ingresos que superan los $239,000 anuales, según el BLS.

¿La inteligencia artificial está eliminando empleos?

Está transformando tareas y reduciendo puestos repetitivos, pero también crea nuevas oportunidades en tecnología y análisis de datos.

¿Qué sector tiene mayor crecimiento proyectado?

Salud, tecnología y energías renovables muestran crecimiento superior al promedio nacional.

¿Cómo puede prepararse un trabajador para evitar quedar rezagado?

Mediante capacitación técnica, certificaciones y desarrollo de habilidades digitales.

¿Los salarios seguirán aumentando en 2026?

Dependerá del sector y la región, aunque ocupaciones altamente especializadas mantienen tendencia al alza.

Conclusión

El panorama salarial en 2026 confirma que el mercado laboral estadounidense atraviesa una transformación profunda. Mientras sectores como salud y tecnología consolidan ingresos elevados, la inteligencia artificial redefine tareas tradicionales y exige nuevas competencias.

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, la adaptación y la capacitación continua serán fundamentales para aprovechar las nuevas oportunidades laborales y mitigar los riesgos asociados a la automatización.

El desafío no radica únicamente en qué profesión elegir, sino en cómo evolucionar junto con un mercado laboral cada vez más impulsado por la tecnología.

