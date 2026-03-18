Pronóstico del clima en Nueva York para este miércoles 18 de marzo

¿Cómo deberías vestirte para salir por las calles de Nueva York este miércoles? Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 45ºF (7ºC) de máxima y 45ºF (7ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 07:03 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:06 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 39 y los 45 grados Fahrenheit (4 y 7 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 25% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.