Gobernadora de NJ compara a la tecnología con el tabaco y lanza plan para proteger a menores en redes

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, lanzó una contundente advertencia contra las grandes tecnológicas al calificarlas como “el tabaco de esta era, solo que peor”, durante la presentación de su nueva agenda de seguridad digital para menores.

El anuncio se realizó en Cherokee High School, donde la mandataria detalló una serie de iniciativas destinadas a reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados con el uso de redes sociales y plataformas digitales.

“Como madre, puedo decir con certeza que nuestro país está fallando a nuestros hijos cuando se trata de su salud mental y de protegerlos en línea”, afirmó Sherrill, en declaraciones recogidas en un comunicado oficial del gobierno estatal, subrayando la urgencia de abordar una problemática que afecta a millones de familias en Estados Unidos.

La agenda, denominada “Kids Online Safety”, combina medidas regulatorias con inversiones en servicios de salud mental. Entre las propuestas destacan restricciones a la publicidad dirigida a menores, mayores controles parentales y advertencias claras sobre los riesgos del uso de plataformas digitales.

Sherrill enfatizó la necesidad de otorgar al estado más herramientas para supervisar a las empresas tecnológicas, a las que responsabiliza por prácticas que, según dijo, pueden contribuir al deterioro del bienestar emocional de los jóvenes.

“Necesitamos medidas que protejan la privacidad de nuestros hijos, que detengan los anuncios dirigidos a menores y que den más control a los padres”, señaló la gobernadora.

El enfoque se alinea con un creciente movimiento nacional que busca regular a gigantes tecnológicos, en medio de preocupaciones sobre adicción digital, exposición a contenido dañino y el impacto en la autoestima y la salud mental de los adolescentes.

Legislación en marcha en Nueva Jersey

Un elemento clave de esta agenda es el paquete de leyes presentado por la asambleísta Andrea Katz, el cual propone exigir a las plataformas digitales mayores estándares de seguridad.

Entre las iniciativas se incluyen etiquetas de advertencia dentro de las aplicaciones, configuraciones de seguridad más estrictas por defecto y mecanismos más efectivos para prevenir el acoso en línea.

“Se trata de responsabilizar a las empresas por el papel que desempeñan. Esto no es abstracto, es la vida real”, afirmó Katz. “Está ocurriendo en nuestros hogares, en nuestras escuelas y en comunidades como esta todos los días. Nuestros hijos están pidiendo ayuda”.

El paquete legislativo refleja un cambio en el enfoque político, pasando de la autorregulación de la industria a una intervención estatal más directa, similar a las estrategias implementadas en décadas pasadas contra la industria tabacalera.

Salud mental juvenil en el centro del debate

Como parte de sus primeras acciones en el cargo, Sherrill firmó una orden ejecutiva para crear la Oficina de Salud Mental, Seguridad y Conciencia Juvenil dentro del Departamento de Salud estatal.

Esta nueva entidad tiene como objetivo coordinar esfuerzos entre agencias gubernamentales y priorizar políticas públicas enfocadas en el bienestar emocional de los menores, especialmente en relación con su interacción con la tecnología.

La gobernadora también ordenó a todas las agencias estatales con competencia en temas infantiles que integren la salud mental como un eje central en sus decisiones, marcando un cambio estructural en la política pública del estado.

Expertos en salud han advertido durante años sobre el aumento de la ansiedad, la depresión y los pensamientos suicidas entre adolescentes, fenómenos que algunos estudios vinculan al uso intensivo de redes sociales.

Historias reales que impulsan el cambio

Durante el evento, una de las voces más impactantes fue la de Erin Popolo, quien compartió la historia de su hija Emily, fallecida por suicidio en 2021 tras sufrir acoso extremo en línea.

“Cuando le das un teléfono a tu hijo, le estás dando acceso al mundo. Pero al mismo tiempo, le estás dando al mundo acceso a tu hijo”, expresó Popolo, en un mensaje que resonó entre padres, educadores y autoridades presentes.

Popolo aseguró haber trabajado con el equipo de la gobernadora y expresó su esperanza de que las nuevas medidas puedan evitar tragedias similares en el futuro.

“Si podemos ayudar a uno o 2 niños más, definitivamente valdrá la pena hablar de esto”, afirmó.

Un debate nacional con impacto local

Las declaraciones de Sherrill llegan en un momento en que el escrutinio sobre las grandes tecnológicas se intensifica en todo el país. Legisladores federales y estatales han propuesto múltiples iniciativas para limitar el acceso de menores a ciertas funciones digitales y aumentar la transparencia de las plataformas.

Para Nueva Jersey, el desafío será equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los usuarios más vulnerables. La agenda presentada marca un paso importante en ese camino, aunque su implementación dependerá del respaldo legislativo y la cooperación de las empresas del sector.

Mientras tanto, el mensaje de la gobernadora es claro: la seguridad de los niños en el entorno digital ya no puede esperar.

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