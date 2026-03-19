Niña latina desaparecida hace 24 años en Connecticut: la buscan con foto progresada; $62,000 de recompensa

“Vivir con esto todos los días no es vida; no lo es. No saber dónde está tu hija, qué le sucedió…”, resumió Carmelita Torres el dolor que padece desde hace casi 25 años.

Bianca Lebrón era una niña de 10 años cuando fue vista por última vez en las instalaciones de la antigua “Elias Howe School“ en Bridgeport (Connecticut) a las 8:30 a.m. del 7 de noviembre de 2001. En ese momento subió a van tras decirles a sus amigos que iría al centro comercial con su tío; sin embargo, la niña no tenía ningún tío.

Hoy tendría 34 años, por lo que la policía difundió ayer una nueva fotografía de cómo luciría, con la esperanza de ubicarla. La imagen de progresión de edad fue publicada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Se ofrece una recompensa de $62,000 dólares por información relacionada con el caso.

El dolor por la desaparición de Lebron sigue vivo para sus parientes más de 24 años después. La familia de Lebrón estuvo presente en la conferencia de prensa del miércoles, incluida su sobrina adulta, a quien ella nunca llegó a conocer.

“Como madre, sé que hay alguien ahí fuera que tuvo que haber visto algo. Mi abuela ha estado destrozada durante los últimos 24 años sin su hija; por favor, ayuden a que mi familia encuentre el cierre que necesita”, expresó la joven, citada por ABC News.

La policía cree que, dado que no ha sido encontrada, podría seguir con vida. “Bianca Lebrón podría ser víctima de un homicidio; pero también podría estar desaparecida, estar ahí fuera y seguir con vida, y eso es precisamente lo que representa esta fotografía”, declaró el detective Jeffrey Holtz, del Departamento de Policía de Bridgeport.

Las autoridades afirman tener identificadas a varias personas de interés y haber realizado excavaciones en dos lugares durante la investigación, basándose en pistas recibidas. No obstante, nada ha conducido a cerrar este misterio policial.

“Siempre que un niño desaparece de la escuela en una comunidad, tenemos la obligación de averiguar qué sucedió. Por ello, si hay alguien ahí fuera -si alguien sabe algo sobre este caso-, por favor, que dé un paso al frente y nos ayude”, instó el jefe del Departamento de Policía de Bridgeport, Roderick Porter.

En 2024 Luis Rivera fue extraditado de Puerto Rico a Connecticut después de declararse culpable de agredir sexualmente a tres menores primos a los que había estado cuidando en la década de 1990. Además es sospechoso de la desaparición de la niña Lebrón en el otoño de 2001. Pero si bien la policía lo ha investigado, dijeron que no tenían ninguna causa probable para conectarlo con ese caso.

También desde hace más de seis años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019. Nadie ha sido identificado como sospechoso ni arrestado por el caso. La recompensa se fue elevando progresivamente y al momento se mantiene en $75,000 dólares.

El FBI sigue pidiendo a cualquier persona con información que escriba al portal de la organización o llame a la policía al 911, al 856-451-0033 ó al 1-800-CALL-FBI(1-800-225-5324).

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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