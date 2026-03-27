Tiger Woods sufre aparatoso accidente vehicular en Florida

El golfista estadounidense, Tiger Woods, sufrió este viernes un accidente de tráfico en Jupiter, la exclusiva zona de Florida en la que reside, del que por ahora se desconocen las consecuencias exactas.

Lo que sí ha aflorado es una imagen hasta cierto punto preocupante del siniestro, en la que se aprecia el vehículo que presuntamente conducía Woods volcado en medio de la carretera.

Según John Budensiek, un portavoz del departamento de policía del Condado de Martin, en el que se ubica Jupiter, uno de los ocupantes del vehículo, sin especificar, se encuentra en condición estable y el otro rehusó acudir al hospital para ser tratado.

El cuerpo de bomberos de la zona también apuntó que nadie había salido gravemente herido. El suceso tuvo lugar en torno a las 14:00 hora local.

BREAKING: New images show the aftermath of the rollover crash involving Tiger Woods in Jupiter Island, Florida. | @TheStoryFNC pic.twitter.com/oQ8LTE1QCf — Fox News (@FoxNews) March 27, 2026

Otro incidente para Tiger Woods

No es ni mucho menos la primera vez que Tiger Woods sufre un percance al volante.

El que pasa por ser uno de los golfistas más importantes de la historia, sin discusión el mejor que ha visto este siglo, estuvo cerca de perder una pierna en otro accidente sufrido en febrero de 2021, durante la semana del Genesis Open, el torneo que acoge cada año Riviera y en el que ejerce de anfitrión. Entonces su coche también dio varias vueltas de campana y tuvo que ser extricado del vehículo con sierras mecánicas.

Las lesiones que padeció entonces, entre otras fracturas abiertas en la tibia y el peroné de la pierna derecha, son las que han marcado el último lustro de su carrera.

Desde aquello ha tenido que pasar varias veces por quirófano y ha perdido prácticamente por completo la capacidad de completar cuatro vueltas competitivas de golf porque su rodilla padece lo indecible cada vez que tiene que andar durante cerca de cinco horas, lo que dura típicamente un recorrido de 18 hoyos en este deporte.

Poco de golf en los últimos años

Los últimos tiempos han sido un constante ‘quiero y no puedo’. Ha podido salir únicamente en 30 vueltas de golf profesional y se ha visto obligado a retirarse de un torneo en tres ocasiones, además de fallar el corte en otras seis, una anomalía para un jugador que atesora innumerables registros de constancia.

Este último incidente llega justo días después de que hiciera su regreso competitivo, tras varios meses de inactividad y nuevas cirugías, en la TGL, la liga de golf simulado que fundó en colaboración con Rory McIlroy.

Últimamente se venía hablando de un salto inminente al Champions Tour, el circuito del PGA para jugadores de 50 años en adelante. Tiger se había inscrito para jugar el próximo US Open y había cierta fe en verle jugar el Masters, que arranca el 9 de abril, pero quedó completamente disipada este viernes en una carretera de Florida.

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