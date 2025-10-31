Niña latina hallada en la basura en Connecticut: madre y novio se culpan mutuamente de su muerte

Según las órdenes de arresto, en los interrogatorios policiales Karla García y su novio Jonatan Nanita se han culpado mutuamente por la muerte de la niña Jacqueline “Mimi” Torres García, hallada en un contenedor de basura tras una casa abandonada en New Britain, Connecticut el 8 de octubre.

Ambos han sido acusado de homicidio. Además, Jackelyn García (28), tía de la niña, enfrenta cargos por crueldad infantil y privación ilícita de la libertad. Los tres sospechosos han dado versiones contradictorias, pero muy escabrosas sobre lo sucedido. Están detenidos y deberán comparecer de nuev ante el tribunal el 14 de noviembre. Según la familia paterna de la menor, llevaban meses sin saber de su paradero.

Aún no está claro cuándo murió ni la causa. Según las órdenes de arresto, García le dijo a su hermana que su hija de 11 años había muerto el 19 de septiembre de 2024. Al ser hallada más de 12 meses después, los restos de Mimi estaban dentro de bolsas de basura de plástico, colocadas a su vez dentro de un contenedor de 40 galones (150 litros) junto con una cesta de ropa, un edredón y sábanas. Al parecer se había vertido una sustancia blanca en polvo sobre los restos para intentar disimular el olor, comentó NBC News. El cuerpo tenía señales de haber estado gravemente desnutrido.

Cuando la policía habló con Karla García, ella inicialmente les dijo que su hija estaba bien y visitando una amiga. Cuando posteriormente se le comunicó sobre el hallazgo de restos humanos, la madre negó saber qué le había sucedido a Mimi, pero afirmó que Nanita lo sabría y que había tenido miedo de denunciarlo porque temía que él la matara a ella o a uno de los tres hijos de la pareja, según las órdenes de arresto.

Le dijo a la policía que la última vez que vio a Mimi fue aproximadamente ocho meses antes del hallazgo, cuando vivían en Farmington, y que Nanita se la había llevado. Posteriormente, admitió que ella y su novio habían dejado de alimentar a Mimi unas dos semanas antes de su muerte y que la niña falleció en su cama, aunque no recordaba la fecha exacta, según consta en la orden judicial.

García declaró a la policía que Nanita había trasladado el cuerpo de Mimi al sótano y que cuando el olor se hizo insoportable comenzaron a hospedarse en hoteles y casas de amigos antes de mudarse a la calle Tremont en New Britain. Durante la mudanza, al parecer Nanita transportó el cuerpo en un contenedor de plástico que había comprado unos días antes, según declaró García a la policía.

Durante la investigación, la policía interrogó a García sobre una fotografía en la que se veía a su hija atada con bridas y tendida en el suelo sobre una almohadilla absorbente. En principio negó cualquier implicación, pero posteriormente admitió haberla atado en dos ocasiones cuando Nanita se lo ordenó.

García también declaró a la policía que Nanita la obligó a privar de alimento a su hija, pero luego admitió que ambos maltrataban a Mimi juntos porque la niña era “mala”, no obedecía, no las respetaba y golpeaba a otros niños.

Además declaró a la policía que ella, Nanita y su hermana trataban a Mimi de la misma manera y que Jackelyn había tomado la fotografía de Mimi mientras estaba inmovilizada. También afirmó que si alguien preguntaba, ella respondía que su hija se había escapado o que se estaba quedando con una amiga, tal como Nanita le había indicado, según la orden judicial.

En tanto, la tía Jackelyn declaró que en octubre de 2025 le preguntó a su hermana si Nanita le había hecho algo a Mimi, y Karla rompió a llorar y dijo que no sabía. Posteriormente, dijo a la policía que la última vez que vio a su sobrina fue posiblemente en agosto de 2024. Confirmó que no llamó a la policía ni a una ambulancia, ni denunció la violencia a ninguna agencia, sino que, en cambio, observó cómo la negligencia progresaba.

Durante la investigación, la policía habló con el padre de Mimi, Víctor Torres, quien les dijo que su madre tuvo la custodia temporal desde su nacimiento hasta que cumplió entre 8 y 9 años, y que luego él y García compartieron la custodia en 2021. En 2023 García obtuvo la custodia completa y le dificultó verla, según la orden de arresto.

La última vez que Torres vio a Mimi fue en su graduación de 5to grado el 10 de junio de 2024, declaró a la policía. Según las órdenes judiciales, cada vez que él pedía hablar con Mimi después de eso, García le decía que ella no estaba en casa, que estaba con amigos o ponía otra excusa.

Cadena de irregularidades y contradicciones

En un momento dado García presentó otra versión de la muerte de Mimi, pero la policía afirmó que no coincidía con las conclusiones iniciales de la Oficina del Médico Forense. Según esa versión, ella tenía 6 meses de embarazo cuando discutieron en octubre de 2024 y la niña la empujó por las escaleras, cayendo ambas. Nanita se enfadó, pateó a Mimi, le pisoteó la cabeza, la levantó y la arrojó por un segundo tramo de escaleras que conducía al sótano. García dijo su hija estaba sangrando y llorando, pero que no intervino porque tenía miedo de Nanita.

Según la orden de arresto contra Nanita, él se acercó voluntariamente a los investigadores de New Britain y expresó su deseo de limpiar su nombre, afirmando que “no había hecho nada de esto”.

Un reciente informe del Departamento de Niños y Familias (DCF) de Connecticut reveló que la agencia hizo una videollamada con una niña que pensaron era Jacqueline, pero al parecer la madre usó a otra menor, porque su hija ya estaba muerta, según los cálculos forenses.

El 8 de octubre de 2025 La policía localizó el cuerpo tras recibir una denuncia anónima. Esa persona les dijo que Nanita había recogido una bolsa en el bosque de un cementerio y la había metido en la parte trasera de su auto Acura, luego condujo hasta 80 Clark St en New Britain -que la policía considera una propiedad abandonada- y dejó la bolsa allí, según la orden de arresto.

“Puedo decir que ahora nuestro objetivo siempre ha sido buscar justicia para Jacqueline Torres”, dijo a principios de mes la alcaldesa de New Britain, Erin Stewart. Además informó que la última escolarización conocida de la niña fue en casa, y la policía señaló que eso limitó la capacidad de la comunidad para reconocer su desaparición.

El Distrito Escolar Consolidado de New Britain informó en un comunicado que la niña fue alumna regular desde kinder hasta 5to grado. “Lamentamos profundamente el trágico fallecimiento de Jacqueline Torres García (…) El 26 de agosto de 2024, que habría sido su primer día de 6to grado, su madre, Karla García, presentó una Notificación oficial de Baja del Distrito Escolar de New Britain, indicando que la nueva dirección de la alumna sería en Farmington. Ese mismo día, García presentó ante el distrito un formulario de Notificación de Intención: Instrucción del Alumno en el Hogar”.

