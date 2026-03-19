Sindicalista Allison Ziogas se lanza al Congreso por NY en carrera demócrata

La sindicalista Allison Ziogas anunció su candidatura al Congreso por el Distrito 11 de Nueva York, con la mira puesta en competir en las primarias del Partido Demócrata del próximo 23 de junio.

Ziogas, miembro del Sindicato Local 3 de la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad, oficial de oficios y capataz, formalizó su aspiración en un acto en Staten Island. Desde allí, planteó su intención de representar a la clase trabajadora en Washington.

“En un Congreso repleto de abogados y políticos de carrera, creo que es hora de que tengamos una trabajadora que sepa que la clase media no se construye de arriba hacia abajo, sino desde la base, por la gente trabajadora”, afirmó durante el anuncio.

La candidata ha centrado su mensaje en temas como derechos laborales, costo de vida, transporte e infraestructura, que —según sostiene— afectan directamente a los residentes del distrito, que incluye Staten Island y parte del sur de Brooklyn.

En declaraciones a Advance/SILive.com, insistió en que ninguno de los dos partidos está respondiendo a las necesidades económicas de las familias trabajadoras y defendió la necesidad de enviar al Congreso a alguien con experiencia fuera de la política tradicional.

Ziogas, quien actualmente se desempeña como directora de relaciones laborales en la empresa energética Ørsted, también destacó su experiencia en la negociación de acuerdos laborales, incluido un convenio reciente con sindicatos de la construcción en América del Norte.

Apoyo demócrata

De cara a las primarias demócratas, la aspirante ya cuenta con el respaldo de figuras locales, como Charles Fall, líder demócrata en Staten Island, así como de organizaciones sindicales.

También buscan la nominación demócrata el educador Troy McGhie y el exmiembro del Departamento de Policía de Nueva York Michael DeCillis.

“A medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato, tengo plena confianza en todos los candidatos que presentan los demócratas de Staten Island”, declaró Fall. “En Allison Ziogas, tenemos a una verdadera luchadora por la clase trabajadora que servirá a la gente de este distrito y no responderá ante los multimillonarios ni los intereses corporativos”.

El dirigente del Local 3, Chris Erikson Jr., la describió como una defensora constante de los trabajadores y destacó su trayectoria dentro del movimiento sindical.

Quien resulte vencedor en las primarias enfrentará en noviembre a la actual congresista republicana Nicole Malliotakis, en una carrera que se perfila competitiva en uno de los distritos más disputados de la ciudad.