Trump bromea con Pearl Harbor al explicar por qué no informó a Japón ataques contra Irán

El presidente Donald Trump utilizó en tono de broma una referencia al ataque a Pearl Harbor para justificar por qué Washington no informó a sus aliados sobre los recientes bombardeos contra Irán, en un comentario realizado durante una reunión con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Durante el encuentro en el Despacho Oval, Trump explicó que la decisión de no comunicar previamente la operación respondía a la necesidad de mantener el “factor sorpresa”.

Ante la pregunta de un periodista japonés sobre la falta de aviso a Tokio y a aliados europeos, el mandatario defendió la estrategia señalando que no convenía “dar demasiadas señales” antes de actuar.

Fue en ese contexto cuando recurrió a un comentario que aludía directamente al ataque japonés contra la base naval estadounidense en Hawái en 1941. “¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?”, dijo, en tono de broma, frente a la líder japonesa.

El episodio al que hizo referencia Trump —el ataque a Ataque a Pearl Harbor— marcó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y dejó más de 2,400 estadounidenses muertos. Junto con los bombardeos atómicos sobre Japón, es uno de los momentos más sensibles en la historia compartida entre ambos países, que generalmente evitan mencionar en espacios diplomáticos.

El comentario se suma a otros antecedentes en los que Trump ha hecho referencias similares sobre la Segunda Guerra Mundial en encuentros con líderes internacionales.

En el Foro Económico de Davos, por ejemplo, afirmó que sin la intervención de Estados Unidos Europa estaría “hablando alemán”, mientras que en una comparecencia con el canciller Friedrich Merz señaló que el Día D no fue “un día agradable” para Alemania.

Ormuz en la agenda

Tras la reunión, Trump aseguró que Japón podría asumir un papel más activo en la seguridad del estrecho de Ormuz, en medio de la crisis provocada por la guerra con Irán.

Durante el encuentro, el mandatario estadounidense expresó su expectativa de que Tokio “dé un paso al frente” para contribuir a la estabilidad en esa vía estratégica para el comercio energético global.

Trump indicó que la cooperación en este tema formaría parte de las conversaciones bilaterales, destacando lo que calificó como una relación “extraordinaria” entre ambos países.

Por su parte, Takaichi adoptó una postura más cautelosa. Antes de viajar a Washington, había señalado que no existían planes inmediatos para enviar buques a la zona, aunque posteriormente aclaró que su Gobierno evaluará posibles acciones una vez que se alcance un alto el fuego.

Tras la reunión, la primera ministra explicó que transmitió a Trump la importancia de garantizar la seguridad del estrecho, pero también detalló las limitaciones legales que enfrenta Japón para intervenir militarmente. “Hay acciones que podemos o no emprender dentro del marco de nuestra legislación”, afirmó.

Estas restricciones están vinculadas al artículo 9 de la Constitución japonesa, que establece un enfoque pacifista y limita el uso de las fuerzas armadas en conflictos internacionales, lo que condiciona cualquier eventual participación en operaciones en el extranjero.

Con información de EFE.