Estas ciudades tendrán temperaturas extremas este fin de semana en EE.UU.

Si tienes planes para salir este fin de semana en Estados Unidos, conviene mirar el clima antes. Un nuevo patrón meteorológico traerá temperaturas fuera de lo habitual en varias regiones del país, con calor intenso en algunas zonas y frío marcado en otras.

El contraste será uno de los protagonistas: mientras algunas ciudades superarán los valores normales para esta época, otras registrarán descensos bruscos que pueden impactar actividades al aire libre.

Las ciudades con más calor este fin de semana

En el sur y parte del oeste del país se esperan temperaturas elevadas, con máximas que podrían superar ampliamente los promedios habituales.

Entre las zonas más afectadas:

Phoenix (Arizona): calor intenso con máximas que podrían superar los 90°F

calor intenso con máximas que podrían superar los 90°F Las Vegas (Nevada) : temperaturas altas y ambiente seco

: temperaturas altas y ambiente seco Houston (Texas): calor con alta humedad, sensación térmica más elevada

En estas ciudades, el calor puede sentirse más fuerte durante el mediodía y la tarde, especialmente en áreas urbanas.

Ola de calor y ola de frío en USA… Todo, en una misma semana. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Dónde se espera frío y cambios bruscos

Mientras tanto, en el norte y el centro del país el panorama será distinto, con temperaturas más bajas de lo habitual. Algunas de las ciudades con mayor descenso:

Chicago (Illinois): temperaturas frescas y viento

temperaturas frescas y viento Denver (Colorado): cambios rápidos entre el día y la noche

cambios rápidos entre el día y la noche Minneapolis (Minnesota): frío persistente en varias jornadas

Este tipo de variaciones puede generar jornadas inestables y cambios rápidos en el clima.

Por qué está pasando esto

Según reportes meteorológicos recientes, este patrón se debe a un sistema que está moviendo masas de aire cálido hacia el sur y oeste, mientras empuja aire frío hacia el norte y centro del país.

Este contraste genera cambios bruscos de temperatura, días inusualmente cálidos en algunas regiones y descensos marcados en otras. Es un fenómeno habitual en la transición de estaciones, pero puede intensificarse en ciertos momentos.

Qué tener en cuenta antes de salir

Si vas a viajar o hacer planes al aire libre, es clave considerar:

Revisar el pronóstico actualizado por ciudad.

Evitar exposición prolongada al sol en zonas de calor.

Llevar abrigo en regiones con descenso térmico.

Mantenerse hidratado.

Pequeños ajustes pueden marcar la diferencia en un fin de semana con condiciones cambiantes.

Qué significa esto para el fin de semana

El clima no será uniforme en todo el país, y eso puede afectar desde planes al aire libre hasta viajes cortos. En algunos casos, el calor será el principal factor a tener en cuenta. En otros, el frío o el viento pueden cambiar la experiencia.

La clave será anticiparse y ajustar los planes según la ciudad.

Seguir leyendo:

¿Cómo se perfila el clima esta primavera en Nueva York luego de un invierno históricamente frío?

Aeropuertos de NYC y NJ bajo presión: tiempos de espera en JFK, LaGuardia y Newark en medio del cierre del DHS