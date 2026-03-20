¿Cómo se perfila el clima esta primavera en Nueva York luego de un invierno históricamente frío?

La primavera de 2026 en Nueva York llegará con contrastes marcados, según coinciden organismos oficiales y tradicionales almanaques meteorológicos. Aunque los pronósticos apuntan a temperaturas más cálidas de lo habitual en los próximos meses, la transición desde el invierno no será uniforme y podría incluir episodios de frío persistente, lluvias intensas e incluso nevadas tardías.

El más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) establece que, para el periodo comprendido entre marzo y abril, el estado presenta probabilidades equilibradas entre temperaturas normales, superiores o inferiores al promedio histórico. Sin embargo, sí existe una tendencia más clara en cuanto a las precipitaciones: gran parte del territorio neoyorquino podría experimentar lluvias por encima de lo habitual, especialmente en regiones occidentales y del norte.

En contraste, zonas como la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle bajo del Hudson mantendrían niveles de precipitación dentro de parámetros normales, lo que sugiere un comportamiento climático desigual dentro del mismo estado.

Un invierno que se resiste a irse

A pesar de que marzo marca el inicio de la primavera meteorológica, los expertos advierten que el frío aún no ha dicho su última palabra. Según el propio NWS, febrero registró entre un 60% y 70% de probabilidad de temperaturas por debajo de lo normal, una tendencia que podría extenderse parcialmente hacia las primeras semanas de la nueva estación.

El panorama coincide en parte con las previsiones del Farmers’ Almanac, que anticipa un inicio de primavera lento y con temperaturas frescas que podrían prolongarse desde finales de marzo hasta mediados de abril en todo el noreste de Estados Unidos. Este informe advierte sobre mañanas con heladas persistentes y un clima “frío y húmedo”, acompañado de tormentas frecuentes.

Incluso no se descarta la posibilidad de nevadas tardías, un fenómeno que, aunque no es inusual en la región, podría generar complicaciones logísticas y afectar actividades al aire libre en una época en la que normalmente comienza la reactivación económica estacional.

En medio de este escenario variable, plataformas especializadas como AccuWeather proyectan un aumento significativo de las temperaturas en marzo, con máximas que podrían alcanzar los 25°C (77°F) en cuestión de semanas. Este repunte térmico marcaría un cambio abrupto respecto a las condiciones extremas del invierno reciente, caracterizado por tormentas de nieve, vientos polares y temperaturas por debajo de las registradas en algunas zonas del Polo Norte.

Con este panorama, el contraste entre restos de nieve en las calles y temperaturas primaverales podría convertirse en una imagen habitual durante la transición, reflejando la creciente volatilidad climática que los expertos vienen señalando en los últimos años.

Debes tener paraguas a la mano, ya que la primavera podría traer chubascos en varias zonas de NY. (Foto: CX Matiash/AP)

Almanaques tradicionales: visiones opuestas

Las previsiones de los almanaques históricos ofrecen perspectivas divergentes. Por un lado, el Old Farmer’s Almanac anticipa una primavera más cálida y seca de lo normal en gran parte del estado de Nueva York, especialmente hacia mayo. Según este modelo, las temperaturas superiores al promedio serán la constante, mientras que las lluvias estarán por debajo de los niveles habituales.

Por otro lado, el Farmers’ Almanac prevé un escenario más inestable, con precipitaciones frecuentes, tormentas eléctricas e incluso episodios de nieve durante la estación. Esta diferencia de criterios refleja la complejidad de los sistemas meteorológicos actuales y las limitaciones inherentes a los modelos de predicción estacional.

Impacto en la vida cotidiana y la economía

El clima en Nueva York no solo define la rutina diaria de sus habitantes, sino también el pulso económico de la ciudad. La llegada de temperaturas más templadas suele traducirse en un aumento del flujo peatonal, mayor actividad en parques y espacios públicos, y un repunte en las reservas de restaurantes y eventos al aire libre.

Además, el cambio al horario de verano, que tuvo lugar a inicios de marzo, añade más horas de luz natural por la tarde, incentivando actividades recreativas y comerciales. Este factor, combinado con el aumento de temperaturas, podría acelerar la recuperación de sectores que dependen del clima.

No obstante, las autoridades han emitido recomendaciones para adaptarse a estos cambios, incluyendo el uso eficiente de la energía y la prevención de riesgos asociados a variaciones bruscas de temperatura, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores.

Una primavera impredecible

Aunque los modelos coinciden en una tendencia hacia temperaturas más altas, la primavera de 2026 en Nueva York estará marcada por la incertidumbre. Episodios de frío tardío, lluvias intensas y cambios bruscos de temperatura podrían definir una estación lejos de ser estable.

Los meteorólogos insisten en que estos contrastes son cada vez más frecuentes, en un contexto de variabilidad climática creciente. Para los residentes y sectores productivos, la clave estará en la adaptación y la planificación ante un clima que, una vez más, demuestra su capacidad de sorprender.

En definitiva, Nueva York se prepara para una primavera que combinará alivio tras el invierno con nuevos desafíos, donde el abrigo y la ropa ligera podrían convivir en el mismo día.

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