Gobernadora lanza plan para bajar costo de seguros de autos en Nueva York usando video en tono de comedia

Parodiando los comerciales de televisión estilo “Llame ya, oferta por tiempo limitado”, la gobernadora de Nueva York lanzó una campaña para bajar el precio de los seguros de autos en el estado, que están por encima del promedio nacional.

Esta semana Kathy Hochul -quien busca ser reelecta en noviembre- se reunió con líderes y defensores para destacar sus propuestas “destinadas a reducir los costos del seguro de automóviles y combatir las reclamaciones fraudulentas en todo el estado de Nueva York, a medida que el apoyo a estas medidas continúa creciendo”, indicó un comunicado de su oficina.

“La gobernadora está adoptando medidas de sentido común para luchar contra el fraude, limitar las indemnizaciones pagadas a actores malintencionados y garantizar que se dé prioridad a los consumidores y no a las compañías de seguros“. La semana pasada Hochul y la MTA anunciaron un nuevo análisis realizado por esa agencia según el cual reducir el costo de los seguros de automóviles les generaría ahorros recurrentes anuales de $48 millones de dólares.

Según la agencia Bloomberg, un grupo respaldado por Uber está invirtiendo $8 millones de dólares para apoyar la propuesta de la gobernadora de Nueva York de limitar la responsabilidad de las aseguradoras en caso de accidentes. “La coalición Ciudadanos por Tarifas Asequibles respalda la iniciativa de Hochul para frenar el fraude en los seguros de automóviles que, según ella, está elevando el costo de las primas para los conductores neoyorquinos”.

“Los neoyorquinos trabajadores no deberían tener que enfrentar los costos disparados de las tarifas del seguro de automóviles a causa de actores malintencionados”, declaró Hochul en el comunicado. “Nuestros automovilistas, los equipos de primera respuesta y los usuarios del transporte público se ven afectados por las reclamaciones fraudulentas que conducen a indemnizaciones millonarias y desvían fondos de los recursos que nuestro estado necesita. Este sistema es defectuoso, y me comprometo a trabajar con la Legislatura para librar esta batalla y hacer que nuestro estado sea más asequible; eso es lo que Nueva York se merece”.

Los neoyorquinos pagan algunas de las tarifas de seguro de automóvil más altas de la nación, sumando un promedio anual de poco más de $4,000 dólares, casi $1,500 dólares por encima del promedio nacional. “Las tarifas del seguro de automóvil se ven impulsadas al alza por una combinación de fraude, litigios, lagunas legales y deficiencias en la aplicación de la ley; en particular, los choques simulados y el fraude de seguros asociado inflan las primas de todos en un promedio de hasta $300 dólares al año, según algunas estimaciones”, agregó el comunicado.

“Actores cada vez más sofisticados orquestan accidentes elaborados, diseñados para obtener pagos millonarios de las compañías de seguros o indemnizaciones otorgadas por jurados; estas estafas son cada vez más frecuentes. En 2023 se registraron 1,729 choques simulados en el estado Nueva York, que ocupa el 2do lugar a nivel nacional en cuanto a incidentes de fraude simulado”.

En 2025 las aseguradoras reportaron 43,811 incidentes de presunta estafa en seguros de vehículos motorizados a la Oficina de Fraudes de Seguros del Departamento de Servicios Financieros (DFS) del estado Nueva York. Esta cifra representa un aumento con respecto a los 24,238 incidentes registrados en 2020, lo que supone un incremento del 80% en un periodo de cinco años.

Are you paying too much for car insurance?



Well buckle up, because we've got a deal for you. pic.twitter.com/pYk5eKthke — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) March 18, 2026

Más de $13.6 millones de dólares en 384 vehículos, títulos, repuestos y servicios robados durante 2025 fueron recuperados con ayuda del Departamento de Vehículos de Motor (DMV) del estado Nueva York. “Los vehículos robados y el fraude organizado son dos factores que contribuyen al aumento de los costos” de seguros, destacó la gobernación a principios de este mes.

Los conductores que consideren haber enfrentado cargos injustos o un trabajo deficiente pueden presentar una queja en esta página contra un negocio regulado por el DMV. Para las empresas se ofrece información sobre sus derechos en caso de una queja en la Guía para Instalaciones. El DMV también brinda orientación al llevar un vehículo a reparar. En el portal del DMV hay una guía para encontrar un negocio regulado por esa agencia estatal.