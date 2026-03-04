Más de $13 millones recuperados en robo de 384 autos y fraudes en Nueva York en 2025: apuestan bajar precios de seguros

Más de $13.6 millones de dólares en 384 vehículos, títulos, repuestos y servicios robados durante 2025 fueron recuperados con ayuda del Departamento de Vehículos de Motor (DMV) del estado Nueva York.

Esta cifra representa un aumento con respecto a los $11 millones de 2024. Las recuperaciones ayudan a combatir el robo organizado de vehículos y las operaciones fraudulentas que se aprovechan de los neoyorquinos.

“Cuando los consumidores son estafados, Nueva York los defenderá y se enfrentará a los delincuentes”, declaró la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado. “La mayoría de los talleres mecánicos y concesionarios de nuestro estado realizan un trabajo excelente, pero cuando se produce un fraude o robo, el gobierno estatal hará todo lo posible para corregirlo. El DMV hace mucho más de lo que muchos neoyorquinos creen, y éste es un gran ejemplo del trabajo que realizan a diario para proteger a los consumidores”.

Según su oficina, la gobernadora Hochul ha priorizado la lucha contra el robo de vehículos y ha hecho de la reducción del costo del seguro de auto “un elemento clave de su agenda para 2026. Hoy en día los neoyorquinos pagan unas de las tarifas de seguro de auto más altas del país. Los vehículos robados y el fraude organizado son dos factores que contribuyen al aumento de los costos”.

El comisionado del DMV, Mark J.F. Schroeder, recomendó a los usuarios: “Si le venden un vehículo defectuoso, le hacen una reparación deficiente o no le entregan el título de propiedad de un vehículo que compra, nuestro personal puede ayudarle. Intentamos resolver primero las diferencias entre clientes y empresas, pero no dudaremos en utilizar nuestras herramientas de cumplimiento para proteger a los consumidores según sea necesario”.

La gobernación está revitalizando la Junta de Prevención del Robo de Vehículos Motorizados y el Fraude en Seguros del estado Nueva York, desde la que el DMV colaborará con otras agencias y actores clave de la industria para implementar nuevos enfoques que frenen el robo de vehículos y eviten el fraude, con el fin de reducir los costos del seguro para millones de neoyorquinos.

Esa agencia recuperó el año pasado 384 vehículos robados con un valor de más de $10.4 millones de dólares y 18 piezas robadas adicionales por un valor de $76,778. Se recuerda a los neoyorquinos que tengan cuidado con las ventas de autos en línea en Facebook Marketplace, Craigslist y otros sitios. A menudo estos vehículos tienen Números de Identificación Vehicular (VIN) alterados y títulos de propiedad falsificados, dejando a las víctimas inocentes sin dinero y sin auto cuando descubren que compraron uno robado sin querer.

Además, el DMV ayudó a 604 consumidores a recuperar títulos de vehículos, servicios y reembolsos por un valor de más de $3.2 millones de dólares de concesionarios y talleres mecánicos deshonestos.

Tras investigar las quejas de los consumidores, el DMV tomó medidas contra concesionarios y talleres mecánicos por vender vehículos sin informar al comprador sobre defectos significativos, por cobrar a los consumidores por reparaciones que nunca se completaron o que se hicieron de forma insatisfactoria, o por cobrar a los consumidores por reparaciones que no necesitaban. Gracias a este trabajo, el DMV ayudó a 538 consumidores a recuperar un valor total de $1,604,460 de dólares de concesionarios y talleres mecánicos. El desglose incluye $882,131 en reembolsos, $459,979 en vehículos recomprados y $252,655 en reparaciones.

El DMV también ayudó a neoyorquinos cuando los concesionarios cerraron abruptamente o no entregaron los títulos de propiedad de los vehículos a los consumidores. El DMV recuperó 66 títulos por un total de $1,589,983 dólares. Sin un título de propiedad, el propietario de un vehículo no puede transferirlo, eliminar un gravamen ni proporcionar la prueba necesaria para obtener un préstamo sobre el auto o presentar una reclamación al seguro.

El DMV insta a los consumidores a tratar únicamente con concesionarios y talleres mecánicos registrados. Tanto los concesionarios como los talleres mecánicos deben tener un letrero en el exterior de sus edificios que notifique al público que están registrados en el DMV.

Los clientes que consideren haber enfrentado cargos injustos o un trabajo deficiente pueden presentar una queja en esta página contra un negocio regulado por el DMV. Para las empresas se ofrece información sobre sus derechos en caso de una queja en la Guía para Instalaciones. El DMV también ofrece orientación al llevar un vehículo a reparar. En el portal del DMV hay una guía para encontrar un negocio regulado por esa agencia estatal.

Delito violento y recurrente

Según las estadísticas policiales, el robo de autos es uno de los delitos que más se han incrementado en NYC desde la pandemia, algunos con crimen agravado. Incluso ha habido varios casos de ladrones que se han llevado vehículos con niños y bebés adentro.

El mes pasado dos adolescentes y una joven mujer fueron arrestados y acusados como sospechosos de la muerte de Amir Ahmad durante el robo fallido de su lujoso auto BMW en El Bronx (NYC). En septiembre una anciana de 84 años fue hospitalizada con heridas graves y otra mujer fue detenida como sospechosa de haberla arrollado tras robarle su vehículo en el estacionamiento de un Walmart en Long Island (NY).

En agosto un ladrón supuestamente se llevó el mismo lujoso auto BMW que le había vendido a un joven en Queens (NYC) en un robo a mano armada. En abril de 2025 un hombre que se detuvo a comprar comida china en El Bronx (NYC) resultó gravemente herido y perdió una pierna al intentar evitar en vano que un ladrón le robara su auto a plena luz del día.

En 2023 un joven oficial de la policía de Nueva York murió tras ser baleado en la cabeza estando fuera de servicio en Brooklyn (NYC) durante una venta de auto concertada vía Facebook Marketplace.