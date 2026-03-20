Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del jueves 19 de marzo de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con muchos sorteos que dan a los jugadores la posibilidad de ganar premios millonarios. Si te gustaría participar en esta lotería o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para ver más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy jueves, 19 de marzo de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del jueves 19 de marzo

Combinación mediodía: 08 02 02 04

Combinación noche: 06 08 06 07

Números ganadores de Pick-4 del jueves 19 de marzo

Combinación mediodía: 07 02 03 05 04

Combinación noche: 05 08 09 04 07

Números ganadores de Pick-6 del jueves 19 de marzo

Combinación original: 03 11 12 39 40 41

Bote acumulado: $6,100,000

Números ganadores de Jersey Cash-5 del jueves 19 de marzo

Los números ganadores son: 02 05 06 11 31 B-11

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $1,492,000

¿A qué hora se celebran los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números a su gusto o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y no tener que pensar.

Cuando se juega Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes hacer coincidir tu boleto con los cuatro números en el orden exacto en el que fueron sorteados.

Los dos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se realiza todos los días a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo se juega una vez.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y su premio es $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos inician a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a su acertante.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también ofrece premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

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