Portugal viajará a México a partido amistoso sin Cristiano Ronaldo
Portugal viajará al Estadio Azteca sin Cristiano Ronaldo, quien se sigue recuperando de una lesión con Al Nassr
Roberto Martínez, entrenador de la selección de Portugal, anunció la convocatoria del combinado portugués para el duelo ante México, que no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo.
Ronaldo sigue recuperándose de una lesión que sufrió con el Al Nassr y no estará para el estreno del renovado Estadio Azteca.
Martínez anunció su convocatoria para el duelo contra México que se disputará el sábado 28 de marzo.
Luego de ese encuentro, Portugal viajará para enfrentarse a Estados Unidos en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta, Georgia.
Así será la convocatoria de Portugal para enfrentarse a México y Estados Unidos
- Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting de Portugal, POR), José Sá (Wolverhampton, ING).
- Defensas: Matheus Nunes (Manchester City, ING), Diogo Dalot (Manchester United, ING), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Tomás Araújo (Benfica, POR), António Silva (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).
- Centrocampistas: João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Rodrigo Mora (Oporto, POR), Mateus Fernandes (West Ham, ING).
- Delanteros: Ricardo Horta (Braga, POR), Pedro Gonçalves (Sporting, POR), João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP) y Gonçalo Ramos (PSG, FRA).
Portugal alista sus últimos detalles previo al debut del Mundial 2026
La selección lusitana jugará el Mundial 2026 en las sedes de Houston y Miami. Aún falta un rival por confirmar en el repechaje.
El segundo partido será ante Uzbekistán, el 23 de junio en Houston, y cerrarán la fase de grupos contra Colombia, el 27 de junio en el Estadio de Miami a las 17:30 pm (ET).
Se espera que Cristiano Ronaldo pueda recuperarse de su lesión, tomar minutos con el Al Nassr y llegar en óptimas condiciones al que probablemente será su última Copa del Mundo.
Sigue leyendo:
Mbappé comanda convocatoria de Francia para duelos amistosos pese a problemas de rodilla con Real Madrid