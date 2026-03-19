Mbappé comanda convocatoria de Francia para duelos amistosos pese a problemas de rodilla con Real Madrid

El regreso a los terrenos de juego de Kylian Mbappé, tras cinco partidos ausente en el Real Madrid por sus persistentes molestias en la rodilla izquierda, le ha valido al atacante para ser convocado con la selección de Francia.

Así lo ha decidido Didier Deschamps, quien ha dado a conocer este jueves la lista para los amistosos contra Brasil y Colombia.

El atacante disputó 25 minutos el pasado martes en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City. Su vuelta supuso una alegría tanto para Álvaro Arbeloa, que podrá contar con su estrella para el derbi ante el Atlético de Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu, como para Deschamps, atento al duelo de este fin de semana.

“No es convocado por marketing”

“Hemos respetado el protocolo y todo ha ido como estaba previsto. He hablado regularmente con él. No es cierto que estuviera obligado a venir para hacer márketing, él quería estar para estos partidos”, señaló el técnico en rueda de prensa de presentación de su última lista de convocados antes de la definitiva para el Mundial, que comunicará el 13 de mayo.

“Veremos lo que pasa este fin de semana contra el Atlético de Madrid, cómo se siente y, en función de eso, tenemos la intención de que todos los jugadores convocados tengan minutos, porque disputamos dos partidos en tres días”, señaló Deschamps antes de afrontar a Brasil el 26 de marzo y a Colombia tres días más tarde en Estados Unidos.

El seleccionador consideró que esta gira “no tiene un gran interés deportivo” porque apenas tendrán tiempo de preparación, pero destacó que los rivales “son de alto nivel y darán pistas suplementarias” sobre el nivel de su equipo.

De Brasil afirmó que es “uno de los favoritos para ganar el Mundial” y que siempre que se miden a ellos es “un gran cartel”, al tiempo que recordó que estuvo a las órdenes de Carlo Ancelotti durante su paso por la Juventus de Turín.

También tuvo palabras elogiosas para Colombia, “una de las selecciones importantes de Sudamérica, que suelen clasificarse para los Mundiales” y que tiene “jugadores importantes que militan en Europa”.

“Preferimos este tipo de rivales que otros que no nos permitan sacar ninguna conclusión”, agregó.

🐢 "MBAPPÉ QUERÍA estar con NOSOTROS".



🇫🇷 Deschamps explica la convocatoria del jugador del Madrid con Francia. pic.twitter.com/UD1YxVP22n — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 19, 2026

Una lista equilibrada

Mbappé también tiene su propia carrera abierta. Está a dos goles de igualar el récord de Giroud como máximo goleador de la selección francesa y podría alcanzarlo en estos dos amistosos. No es una obsesión que le empuje a arriesgar.

Francia, mientras tanto, viaja con Maignan, Samba y Chevalier en portería; una defensa con Digne, Malo Gusto, Lucas y Theo Hernández, Kalulu, Konaté, Upamecano y Saliba; y un centro del campo con Camavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni y Zaïre-Emery.

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