“Resucitan” a Val Kilmer para hacer una última película

La figura de Val Kilmer reaparece en pantalla a pesar de su fallecimiento, un hecho que sorprendió incluso dentro de la industria. Su presencia en la cinta “As Deep As The Grave” no nació de un truco narrativo, sino de una reconstrucción digital diseñada para que pudiera interpretar el papel que dejó pendiente, el del padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano.

Esa actuación, concebida antes de su muerte en abril del año pasado, jamás llegó a rodarse por su delicado estado de salud.

La decisión de recrearlo y quién la impulsó

El director Coerte Voorhees se negó a sustituirlo y optó por trabajar con una empresa tecnológica que desarrolló una versión digital del actor. “Él era el actor que yo quería para este papel”, explicó el cineasta, según publicó “Variety”.

Esa determinación convirtió el proyecto en la primera aparición póstuma de Kilmer creada con inteligencia artificial y marcó un punto emocional para el equipo, que contó con el apoyo explícito de la familia del intérprete. Para ellos, esta participación sirvió como una forma de honrar su legado sin modificar lo que él había aceptado en vida.

La recreación no buscó alterar la historia que ya estaba planificada. La producción trabajó con archivos visuales, referencias de postura, gestos y registros previos que ayudaron a articular la presencia digital sin romper el tono del relato. El resultado permitió mantener el personaje tal como había sido concebido originalmente.

La historia detrás de “As Deep As The Grave”

La película, basada en hechos reales, sigue las expediciones arqueológicas de Ann y Earl Morris en el Cañón de Chelly, donde intentaban reconstruir fragmentos fundamentales de la historia del pueblo navajo. Además de la aparición digital de Kilmer, el elenco incluye a Abigail Lawrie y Tom Felton, quienes asumieron los roles centrales de esta trama ambientada entre hallazgos, memoria y heridas históricas que todavía siguen en la región.

El trabajo de Kilmer, aun desde una recreación, aporta el peso de una figura conocida por su presencia magnética y por décadas de personajes que quedaron grabados en la cultura popular.

La pérdida del actor y su trayectoria

Val Kilmer murió el 1 de abril en Los Ángeles, a los 65 años, tras complicaciones derivadas de una neumonía. Había logrado recuperarse de un cáncer de garganta diagnosticado en 2014, pero su salud siguió siendo frágil.

Su carrera, sin embargo, dejó una huella profunda. Fue Jim Morrison en “The Doors”, encarnó a Batman en “Batman Forever”, conquistó nuevos públicos con “Top Gun” y se consolidó en el cine del oeste con “Tombstone”.

Sigue leyendo

Muere a los 65 años Val Kilmer, actor de “Top Gun” y “Batman Forever”

La familia de Val Kilmer se pronuncia tras la muerte del actor: “Estamos orgullosos de él”

Val Kilmer: Revelan la causa de su muerte ¿qué tenía?