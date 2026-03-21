El tiempo de hoy en Chicago para este sábado 21 de marzo

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 21 de marzo.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) y una mínima de 41 grados Fahrenheit (5ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 1 durante el día y del 2 durante la noche. Luego, tendremos nubes escasas.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:53 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:04 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago el cielo estará cubierto con probabilidad de alguna llovizna.. ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 11% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima