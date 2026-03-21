Exjardinero de New York Yankees, Brett Gardner demanda a resort por la muerte de su hijo en Costa Rica

La familia del exjardinero de los New York Yankees, Brett Gardner, presentó una demanda por negligencia contra los propietarios y operadores del complejo turístico costarricense donde su hijo de 14 años, Miller, fue hallado muerto por intoxicación con monóxido de carbono en marzo de 2025.

Seis meses después de que las autoridades realizaran una redada en el Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort, los demandantes afirmaron en la demanda que los demandados “incumplieron las normas básicas de seguridad”, y el abogado de la familia señaló que existían pruebas, así como advertencias sobre la necesidad de implementar medidas de protección.

La demanda añadía, sin aportar pruebas, que otros huéspedes sufrieron “lesiones similares” durante su estancia en las mismas habitaciones. Los padres y el hermano mayor de Miller Gardner enfermaron gravemente; la demanda señalaba que Brett Gardner describió estar “luchando por su vida” y sentir como si fuera “incapaz de usar sus brazos o piernas”.

Statement from Brett and Jessica Gardner:



With heavy hearts we are saddened to announce the passing of our youngest son, Miller. He was 14 years old and has left us far too soon after falling ill along with several other family members while on vacation. We have so many… pic.twitter.com/lBCBVmKGUe — New York Yankees (@Yankees) March 23, 2025

La familia exige responsabilidad al hotel

En la demanda, los Gardner aseguran que la tragedia pudo haberse evitado. Argumentan que el hotel no cumplió con estándares básicos de seguridad y que existían condiciones peligrosas previamente detectadas.

Además, sostienen que otros huéspedes habrían sufrido situaciones similares en las mismas habitaciones, lo que refuerza la acusación de negligencia.

Entre los cargos incluidos en la demanda se encuentran:

Muerte injusta

Negligencia grave

Angustia emocional

Incumplimiento de garantía

El Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort expresó en su momento sus condolencias y aseguró colaborar con las autoridades durante la investigación.

Sin embargo, hasta ahora no ha emitido una respuesta oficial tras la presentación de la demanda.

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