Falleció Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó a Trump y los vínculos con Rusia

Robert Mueller III, exdirector del FBI y fiscal especial encargado de la investigación sobre los vínculos entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia, falleció a los 81 años, informó su familia.

“Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento de Bob el viernes por la noche”, señalaron los allegados, que solicitaron respeto por su privacidad.

Mueller dirigió el FBI durante 12 años, comenzando su mandato apenas una semana antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y transformó la agencia en una fuerza enfocada en la prevención del terrorismo, publicó The Associated Press.

Nombrado por el expresidente republicano George W. Bush, permaneció en el cargo también bajo la administración de Barack Obama. Durante su gestión, el FBI pasó de investigar delitos ya cometidos a prevenir complots terroristas, redefiniendo la seguridad nacional estadounidense.

Tras su retiro, Mueller fue designado fiscal especial para investigar la posible coordinación entre la campaña de Trump y Rusia en las elecciones de 2016.

Su investigación duró casi dos años, llevó a cargos penales contra seis colaboradores del presidente y concluyó que había contactos sustanciales entre la campaña y Rusia, pero no pruebas suficientes de conspiración criminal.

El informe de 448 páginas también documentó intentos de Trump por influir en la investigación, aunque Mueller se abstuvo de emitir un juicio legal sobre la obstrucción a la justicia.

Graduado de Princeton, veterano de Vietnam y con una destacada carrera en el servicio público, Mueller se caracterizó por su estilo reservado y tradicional, manteniendo un perfil bajo incluso durante el intenso escrutinio político de la investigación rusa.

Trump reaccionó al fallecimiento en redes sociales con un comentario polémico, afirmando: “Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegro de que esté muerto. ¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!”.

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