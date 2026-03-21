Lindsey Graham insiste en que EE.UU. debe retirarse de bases españolas tras palabras de Trump

El senador republicano Lindsey Graham insistió el viernes en que Estados Unidos debería retirarse de las bases militares españolas en las que tiene presencia por la falta de apoyo de Madrid a la ofensiva de Washington contra Irán, una sugerencia que el propio presidente Donald Trump consideró justificada.

Graham consideró en un mensaje en X que la negativa de España a permitir que aeronaves estadounidenses estacionadas en las bases de Rota y Morón realicen vuelos para apoyar la Operación Fura Épica, activada junto a Israel el pasado 28 de febrero, “constituye un insulto y una afrenta” para la OTAN.

“Señor Presidente, considero que redundaría en beneficio de los intereses de Estados Unidos trasladar dichas aeronaves de España a un país en el que realmente podamos confiar en momentos de gran necesidad. Confío en su criterio”, añade el mensaje, que a su vez reproduce las declaraciones que Trump había hecho poco antes.

“Deberíamos considerar la retirada de las bases estadounidenses de aquellos países que no nos permiten operar desde ellas, en un momento en que nos enfrentamos al mayor patrocinador estatal del terrorismo a nivel mundial -una entidad que ha estado obstinada en desarrollar un arma nuclear y que estuvo extremadamente cerca de lograr ese objetivo-“, concluye el mensaje.

Trump dijo que Graham y otros legisladores “tienen razón” al plantear que EE.UU. debería retirarse de las bases en España y otros países de la OTAN que, según él, no están colaborando para garantizar la navegación segura por el estrecho de Ormuz.

“Hay que reconocer que tienen razón al plantear eso. Y creo que la OTAN ha perdido mucho prestigio, porque deberían estar colaborando en lo del estrecho. Obtienen gran parte de su energía del estrecho de Ormuz”, aseguró el mandatario.

Ningún aliado de Washington ha atendido los llamamientos de Trump para desplegar navíos militares en este estrecho, que es la única conexión marítima entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por el que circula el 20 % del crudo mundial.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

•