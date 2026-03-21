TNS presenta su colección Pre-Primavera capturada en la Comuna 13 de Medellín

La marca colombiana TNS lanzó su nueva colección Pre-Primavera, una celebración de identidad, movimiento y cultura en uno de los barrios más icónicos de Medellín, la Comuna 13.

Para su captura de nuevas piezas, la marca, con casi medio siglo de historia, utilizó los murales, calles coloridas y entornos urbanos que hoy representan la transformación cultural de la Comuna 13 en Medellín.

Telas suaves y vaporosas resaltan en algunos de los diseños./Cortesía

El resultado es una colección que es a la vez moda, identidad y movimiento, en un guiño al lugar que permitió a la marca crecer. El denim, como elemento definitivo de TNS desde el principio, es el tema de la temporada. Desde sus conjuntos coordinados hasta siluetas relajadas y piezas adaptables pensadas para funcionar en cualquier momento, la colección es un esfuerzo contemporáneo que apuesta por la comodidad y la expresión personal.

Los conjuntos o sets femeninos y modernos tienen gran presencia./Cortesía

Esta casa de moda apuesta por seguir contando la historia colombiana mientras expande su presencia en el extranjero. La marca debutó en Estados Unidos en 2024 y continúa su expansión internacional con una mirada renovada sobre lo que significa la moda colombiana en el escenario global, posicionando la cultura como su sello más poderoso.

Algunas figuras como Clarissa Molina, Karen Martínez y Águeda López han utilizado sus piezas por años, reafirmando su interés de apoyar marcas latinas.

Clarissa Molina luciendo uno de los modelos de la marca colombiana./Cortesía

TNS tiene piezas tanto para hombres como para mujeres, pasando de sets cómodos y estilizados, perfectos para esta temporada, a camisas, polos y t-shirts con colores pastel que se adaptan a cualquier ocasión.

La colección Pre-Primavera ya se vende en línea y en tiendas físicas en Miami, Orlando y otras ubicaciones minoristas en los Estados Unidos. Así como en su página web www.tns.us.

Con su concepto global llamado “Colombia, Versión Souvenir”, TNS busca transformar cada colección en una expresión de la cultura colombiana y llevar su identidad y creatividad a una nueva audiencia global.