Trump celebra la muerte de Robert Mueller: “¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!”

El presidente estadounidense Donald Trump reaccionó al fallecimiento de Robert Mueller III, exdirector del FBI y fiscal especial encargado de investigar los presuntos vínculos entre su campaña presidencial y Rusia en 2016.

En su red Truth Social, el republicano escribió: “Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegro de que esté muerto. ¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!”.

Mueller, de 81 años, falleció el viernes por la noche, según informó su familia, que pidió respeto a su privacidad. Durante su carrera, se destacó por transformar el FBI en una fuerza antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y por liderar investigaciones de alto perfil, tanto criminales como políticas.

Nombrado director del FBI por el presidente George W. Bush, supervisó la agencia durante 12 años en los que trabajó bajo administraciones de ambos partidos, publicó la agencia de noticias The Associated Press. Con su liderazgo, la agencia pasó de centrarse en crímenes internos a prevenir atentados terroristas, modernizando la agencia y reasignando miles de agentes para fortalecer la seguridad nacional.

Posteriormente, fue designado fiscal especial para investigar la posible coordinación entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones de 2016.

Su informe, publicado en 2019, identificó numerosos contactos entre la campaña y Moscú, pero no concluyó que hubiera conspiración criminal. Sin embargo, documentó los intentos del presidente por influir en la investigación y destacó que, basándose en los hechos y la ley, no podía confirmar que Trump no hubiera obstruido la justicia.

La investigación llevó a cargos penales contra seis colaboradores de Trump, incluido su jefe de campaña y su primer asesor de seguridad nacional. Durante todo el proceso, Mueller mantuvo un perfil reservado, evitando ruedas de prensa y apariciones públicas, lo que reforzó su reputación de integridad y seriedad.

Antes de su carrera en el FBI, Mueller fue abogado federal y veterano de la Guerra de Vietnam, condecorado por su servicio militar. Su trayectoria incluyó investigaciones de alto impacto contra figuras como Manuel Noriega y John Gotti, consolidándolo como una figura central del sistema de justicia estadounidense.

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