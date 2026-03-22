Cuba se prepara ante posible agresión de EE.UU., afirma viceministro

Cuba se está preparando para una posible agresión militar de Estados Unidos, afirmó este domingo el viceministro de Exteriores del régimen cubano, Carlos Fernández de Cossío, al referirse al actual escenario de tensión entre ambos países.

“Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar”, declaró el funcionario cubano en una entrevista con NBC News.

Aunque consideró que ese escenario es poco probable, advirtió: “La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos”.

El funcionario insistió en que La Habana no ve motivos para una acción de ese tipo. “Nuestro país es pacífico” y “no representa ninguna amenaza” para Estados Unidos, afirmó, al rechazar cualquier justificación para un eventual ataque.

El jueves, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, afirmó ante el Congreso que no existen preparativos militares para una intervención en Cuba.

Donivan también aseguró no tener conocimiento de iniciativas de la Administración de Donald Trump para respaldar a grupos opositores cubanos en el exilio con el objetivo de derrocar al Gobierno de La Habana.

Listos para dialogar

Las declaraciones del funcionario cubano se producen tras una escalada en el discurso desde Washington.

El presidente Donald Trump ha señalado que sería un “honor” tomar el control de la isla, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió previamente: “Si viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría preocupado”.

En paralelo, la presión económica se ha intensificado. El bloqueo petrolero impulsado por Estados Unidos ha agravado la crisis energética, con apagones prolongados y afectaciones en servicios esenciales como hospitales, transporte y fábricas estatales.

Ante este panorama, Fernández de Cossío describió la situación como crítica: “Es una situación muy grave, y estamos actuando de la forma más proactiva posible para hacer frente a las circunstancias”, afirmó, al tiempo que expresó su expectativa de que las restricciones no se prolonguen.

Pese al escenario de tensión, el viceministro reiteró la disposición de su Gobierno al diálogo.

“Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar”, aseguró, y añadió que Cuba está abierta a “mantener una relación respetuosa” con Estados Unidos.

Con información de EFE.

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