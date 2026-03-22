El tiempo de hoy en Chicago para este domingo 22 de marzo

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por eso mismo, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 22 de marzo.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de máxima y los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 34ºF (1ºC) de máxima y 34ºF (1ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 59 durante la primera mitad del día y del 5 durante la noche. Luego, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 21.75 mph de máxima en el día y los 18.64 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:51 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:05 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos nubes escasas..

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima