Gobierno de Trump insiste en avanzar con deportacíón de Kilmar Ábrego a Liberia

La Administración de Donald Trump presentó una serie de documentos legales para solicitar la anulación de una orden judicial que impide la detención y expulsión de Kilmar Ábrego García, con la intención de las autoridades federales de trasladar al ciudadano de origen salvadoreño hacia Liberia en un plazo inmediato, una vez que el tribunal correspondiente otorgue el aval legal.

Aunque el afectado solicitó ser enviado a Costa Rica, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, rechazó formalmente dicha petición, informó ABC News.

“Ni la ley ni el reglamento permiten que un extranjero designe un país de expulsión más allá de la oportunidad inicial concedida en el proceso de expulsión. Si, como en este caso, se permitiera a un extranjero designar un país de expulsión años después de la conclusión del proceso, podría evitar ser expulsado designando continuamente nuevos países”, argumentó Lyons.

Acuerdo con Liberia para que reciba a Ábrego García

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que ya existe un acuerdo con el gobierno de Liberia para recibir a Abrego García. Romper este pacto, según Lyons, “podría generar dudas sobre la fiabilidad diplomática de Estados Unidos”. El memorándum oficial concluye que el traslado a Costa Rica sería actualmente “‘perjudicial para los Estados Unidos'”.

Para agilizar el proceso, el ICE presentó un “itinerario ficticio” elaborado por contratistas, el cual demuestra que el ciudadano podría ser embarcado hacia el país africano en un lapso de cinco días tras la autorización judicial.

Abogados de Trump trazan fecha para un fallo

Los abogados del gobierno de Trump pidieron al juez federal emitir un fallo antes del 17 de abril. En sus alegatos, sostuvieron que “cualquier intento de este Tribunal de impedir de forma permanente que el gobierno ejerza su autoridad para expulsar al Peticionario de este país contradice directamente las normas judiciales establecidas y constituye un claro error de derecho”.

Ábrego García, residente de Maryland, fue deportado el año pasado a la megaprisión CECOT en El Salvador. Sin embargo, regresó a territorio estadounidense en junio para enfrentar cargos de tráfico de personas, de los cuales se declaró no culpable.

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