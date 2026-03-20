Dreamers en riesgo: carta de TheDream.US alerta al Congreso sobre amenazas urgentes a DACA

La organización TheDream.US encendió las alarmas en Washington al enviar este miércoles una carta a miembros del Congreso en la que advierte sobre un deterioro significativo en la estabilidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

En el documento, firmado por su presidenta y directora ejecutiva, Gaby Pacheco, se detallan 3 amenazas principales que, según la organización, ponen en riesgo inmediato a cientos de miles de jóvenes Dreamers.

El mensaje es claro: lo que alguna vez fue una protección temporal se está debilitando a través de retrasos administrativos, decisiones discrecionales y acciones de cumplimiento migratorio que contradicen el espíritu del programa.

Retrasos que ponen en jaque la estabilidad de los Dreamers

Uno de los principales problemas señalados en la carta es el creciente retraso en la tramitación de renovaciones de DACA. Aunque los beneficiarios cumplen con todos los requisitos y presentan sus solicitudes a tiempo, muchos enfrentan demoras prolongadas que pueden derivar en la pérdida de su estatus legal y autorización de trabajo.

Estos retrasos tienen consecuencias inmediatas. Al expirar un permiso sin renovación aprobada, los beneficiarios quedan expuestos a perder sus empleos y enfrentan el riesgo de detención o deportación. TheDream.US subraya que esta situación no responde a falta de recursos, ya que el sistema se financia con las tarifas que pagan los propios solicitantes.

Desde la creación de DACA hace más de una década, cada beneficiario ha invertido miles de dólares en tarifas gubernamentales y servicios legales. Para la organización, esto evidencia un compromiso sostenido por parte de los Dreamers, quienes han seguido las reglas y contribuido a la economía estadounidense.

Las cifras respaldan ese argumento. Más del 94% de los beneficiarios de DACA están empleados, y durante la primera década del programa, generaron alrededor de $108,000 millones de dólares en salarios, además de contribuir con miles de millones en impuestos federales, estatales y locales.

Bloqueos por país de origen generan incertidumbre

Otro punto crítico denunciado en la carta es la supuesta implementación de pausas en las renovaciones de DACA basadas en el país de origen de los solicitantes. Según TheDream.US, algunos beneficiarios han visto sus casos detenidos indefinidamente debido a restricciones vinculadas a políticas migratorias o ejecutivas específicas.

Este tipo de medidas genera un efecto dominó: quienes no reciben respuesta a tiempo pierden su autorización laboral, caen fuera de estatus y quedan expuestos a acciones de cumplimiento migratorio.

El impacto no es solo individual. La organización destaca casos concretos que reflejan el alcance del problema. Entre ellos, el de un cirujano ortopédico en Nueva York que, tras años de formación académica y práctica profesional, tuvo que suspender sus actividades médicas debido a la expiración de su permiso de trabajo. Su renovación, según se le informó, está congelada por haber nacido en Nigeria.

Otro caso es el de una enfermera supervisora en Florida, principal sostén económico de su familia, cuya renovación fue detenida por haber nacido en Haití. Ambos ejemplos ilustran cómo estas pausas afectan no solo a los beneficiarios, sino también a comunidades enteras que dependen de sus servicios.

Detenciones y deportaciones pese a protecciones vigentes

La tercera preocupación planteada en la carta es el aumento en la detención y deportación de beneficiarios de DACA. Esto ocurre a pesar de fallos judiciales recientes que ratifican las protecciones contra la deportación incluidas en el programa.

Datos proporcionados por el propio gobierno federal muestran cifras inconsistentes, pero igualmente alarmantes. En 2025, cientos de beneficiarios fueron arrestados y decenas deportados, lo que contradice las garantías del programa.

TheDream.US cuestiona la justificación de estas acciones, que en algunos casos se basan en supuestos antecedentes criminales. La organización señala que los requisitos de DACA incluyen estrictos controles de seguridad, lo que hace improbable que personas con antecedentes graves sean elegibles.

Un ejemplo citado en la carta es el de Jahasiel Peña Enriquez, detenido en Texas durante una parada de tráfico a pesar de contar con protección activa de DACA. Su caso refleja cómo incluso quienes cumplen con todas las condiciones pueden enfrentar detención, afectando gravemente a sus familias.

Un llamado urgente a la acción legislativa

Ante este panorama, TheDream.US hace un llamado directo al Congreso para tomar medidas inmediatas. Entre sus principales demandas se encuentra la aprobación de la Ley Dream o una legislación equivalente que otorgue protección permanente y un camino hacia la ciudadanía para los jóvenes indocumentados.

La organización también pide mayor supervisión sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), así como el fin de las pausas por país en las renovaciones y el cese de detenciones que consideran injustificadas.

“El Congreso ha descuidado este tema durante más de 2 décadas”, señala la carta. “La protección legal y un camino hacia la ciudadanía es la única solución duradera”.

El caso de los Dreamers se ha convertido en uno de los temas más persistentes en el debate migratorio en Estados Unidos. Para muchos, se trata no solo de política, sino de justicia social y económica.

Los beneficiarios de DACA han crecido, estudiado y trabajado en el país, formando familias y contribuyendo activamente a sus comunidades. Sin embargo, continúan viviendo en una incertidumbre constante, sujeta a cambios administrativos y decisiones políticas.

La carta de TheDream.US busca poner rostro humano a esta problemática y presionar a los legisladores para actuar. En un contexto de creciente tensión migratoria, el futuro de cientos de miles de jóvenes depende, una vez más, de decisiones que aún no llegan.

Mientras tanto, los Dreamers siguen esperando una solución definitiva que les permita dejar atrás la incertidumbre y construir su futuro con estabilidad.

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