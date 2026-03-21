Mexicano desahuciado en EE.UU. pide ayuda para ser repatriado a su país

Octavio Alvarado, un mexicano de 42 años hospitalizado en Baltimore, Maryland, solicitó apoyo del gobierno de México para poder regresar a su país y reunirse con su familia, luego de que médicos le informaran que no hay más opciones de tratamiento para su condición.

Alvarado expresó su deseo de morir en su país. “Quiero regresar al lado de mi familia y que sea lo que Dios quiera”, dijo.

El hombre padece proteinosis alveolar, una enfermedad que afecta los pulmones al impedir el adecuado procesamiento de grasas y proteínas, lo que dificulta la oxigenación de la sangre, de acuerdo con N+ Univision.

En 2018 recibió un trasplante pulmonar, pero su estado de salud empeoró en 2022 tras contagiarse de COVID-19, lo que dañó nuevamente sus pulmones.

Según el reporte, lo evaluaron en dos hospitales para determinar si podía recibir un segundo trasplante, pero los especialistas concluyeron que ya no es viable.

Necesita al menos $80,000 dólares

Ante este panorama, pidió ayuda directa a las autoridades mexicanas, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, para lograr su repatriación.

Explicó que requiere un avión ambulancia, cuyo costo oscila entre $70,000 y $80,000 dólares, una cifra que no puede cubrir.

Mientras tanto, en su natal Contepec, Michoacán, su familia asegura sentirse impotente ante la situación. “Nos sentimos destrozados”, dijeron a N+ Univision.

Señalaron que han acudido a distintas instituciones sin obtener respuesta favorable por falta de recursos.

Octavio Alvarado emigró a Estados Unidos hace dos décadas y, desde entonces, no ha podido reencontrarse físicamente con sus seres queridos. En México ahora esperan poder verlo nuevamente.

En su cuenta en TikTok reitera su petición de ayuda para volver a su país y comparte su proceso en el hospital.

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