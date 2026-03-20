México exige investigación tras la muerte de Royer Pérez Jiménez en custodia de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México condenó la muerte de Royer Pérez Jiménez, un mexicano de 19 años, mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades de Moore Haven, Florida, y pidió una investigación “pronta y exhaustiva” para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Según el reporte de ICE, el joven fue encontrado inconsciente en su celda a las 2:34 de la madrugada del 16 de marzo. A pesar de los intentos de reanimación por parte del personal del centro y los servicios de emergencia, Pérez Jiménez fue declarado muerto a las 2:51 horas.

Las autoridades estadounidenses señalaron que se trata de un “presunto suicidio”, aunque la causa oficial sigue bajo investigación.

Royer Pérez Jiménez fue arrestado en enero

El joven había sido arrestado en enero por cargos de suplantación de identidad y resistencia a la autoridad, y permanecía bajo custodia migratoria desde febrero. Durante su ingreso, indicó no presentar problemas de salud mental y respondió negativamente a todas las preguntas del protocolo de prevención de suicidios.

México exige informació sobre muerte de Royer Pérez Jiménez

La SRE informó que el gobierno mexicano ha solicitado formalmente “los reportes y documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos” y reiteró que se llevarán a cabo gestiones diplomáticas para exhortar al gobierno estadounidense a tomar medidas que eviten “este tipo de sucesos lamentables”.

El comunicado subraya que “estos fallecimientos resultan inaceptables”, y exige a las autoridades migratorias determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas para que hechos similares no se repitan. La muerte de Pérez Jiménez se suma a la de otros 47 migrantes que han fallecido mientras estaban bajo custodia de ICE desde 2025.

Sigue leyendo: