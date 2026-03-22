Seguro Social enviará pagos directos de $994 el 1 de abril, ¿quiénes lo recibirán?

Miles de beneficiarios en Estados Unidos recibirán un nuevo pago del Seguro Social a inicios de abril, correspondiente al programa Supplemental Security Income (SSI, por sus siglas en inglés), dirigido a personas con ingresos limitados.

Este apoyo económico mensual busca cubrir necesidades básicas de grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad.

Fecha de pago confirmada

Los pagos del SSI correspondientes a abril de 2026 se enviarán el 1 de abril, siguiendo el calendario habitual de la Administración del Seguro Social.

Por lo general, estos depósitos se realizan el primer día de cada mes.

Sin embargo, cuando esa fecha cae en fin de semana o día festivo, el pago se adelanta al último día hábil del mes anterior, como ocurrió con el pago de marzo.

¿Quiénes reciben el beneficio?

El programa SSI está destinado a personas con recursos económicos limitados que cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

–Tener 65 años o más

–Ser ciegos

–Tener una discapacidad que califique

Además, los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros que cumplan con ciertas categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

También deben residir en alguno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte, y no haber salido del país por un mes completo o más de 30 días consecutivos.

Montos que pueden recibir

El monto del pago varía según la situación de cada beneficiario.

Para 2026, los pagos máximos son:

–Hasta $994 al mes para una persona individual

–Hasta $1,491 para parejas que presentan en conjunto

–Hasta $498 para personas que brindan cuidados esenciales a beneficiarios

Estas cantidades pueden ajustarse dependiendo de factores como ingresos adicionales o el número de personas en el hogar.

Un apoyo clave para millones

El SSI representa una fuente importante de ingresos para quienes tienen recursos limitados, ayudando a cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos y servicios.

Quienes deseen consultar fechas futuras de pago pueden revisar el calendario oficial de la Administración del Seguro Social.

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