¿Te pueden quitar dinero de tu salario en EE.UU.? Cuándo es legal y qué hacer

Hay ocasiones en las que algunos trabajadores en Estados Unidos revisan sus recibos de pago y descubren deducciones inesperadas en sus salarios. Aunque muchas veces estos descuentos se aplican bajo un fundamento legal —como impuestos o seguros—, otros pueden ser aplicados de manera indebida y deben ser castigados.

Por ello, para evitar abusos por parte de los empleadores, el Departamento de Trabajo (DOL) establece reglas claras sobre cuándo un empleador puede descontar dinero y cuáles son los derechos que protegen a los trabajadores.

No todas las deducciones son ilegales, pero algunas son confusas

No todos los descuentos o retenciones en el salario son un abuso. La ley en Estados Unidos permite a los empleadores aplicar ciertos descuentos sin autorización directa cada vez que pagan, siempre que cumplan con la ley.

El precepto básico que aplica el Departamento de Trabajo señala que “las deducciones que benefician principalmente al empleador pueden ser ilegales si reducen el salario por debajo del mínimo federal”.

Esto significa que no solo deben verificarse los descuentos sin autorización de los empleados, sino también que no sean excesivos.

Las deducciones más comunes en un salario

De manera común, la mayoría de los trabajadores recibe su salario con varios descuentos ya aplicados. Entre los más comunes se encuentran:

Impuestos federales y estatales

Seguro Social y Medicare (FICA)

Seguros médicos o beneficios laborales

Aportaciones voluntarias (como planes de retiro)

Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS), estas deducciones son obligatorias en muchos casos y forman parte del sistema fiscal estadounidense.

Descuentos que pueden ser legales sin consentimiento directo del trabajador

Hay casos específicos donde el empleador puede descontar dinero incluso sin una autorización explícita del trabajador. Entre ellos destacan:

Embargos salariales por deudas (wage garnishment)

Pagos ordenados por tribunales (como pensión alimenticia)

Recuperación de adelantos salariales

La Comisión Federal de Comercio (FTC) explica que “el embargo salarial es un procedimiento legal que permite a un acreedor cobrar una deuda directamente del salario”.

Este tipo de descuentos suele sorprender a los trabajadores, ya que aparecen en sus recibos de pago, sin previo aviso directo del empleador.

El detalle que puede afectar tu ingreso sin que lo notes

Más allá de los descuentos legales, existe una zona gris que genera conflictos.

Algunos descuentos relacionados con uniformes, herramientas o errores administrativos pueden ser refutados por el trabajador, sobre todo casos de trabajadores con ingresos bajos o jornadas variables, donde cualquier descuento impacta más en sus cheques.

El Departamento de Trabajo advierte que “si una deducción beneficia al empleador y reduce el salario por debajo del mínimo, puede violar la ley”.

Qué hacer si detectas un descuento irregular en tu sueldo

En caso de que identifiques una deducción sospechosa en tu recibo o cheque, es importante actuar con rapidez.

Los especialistas en derecho laboral recomiendan:

Revisar el recibo de pago (pay stub) con el detalle de los ingresos y deducciones.

Solicitar una explicación de los descuentos al empleador o departamento de recursos humanos

Documentar cada descuento

Contactar al Departamento de Trabajo si hay dudas sobre la legalidad de los descuentos aplicados

El DOL recuerda que: “los trabajadores tienen derecho a entender completamente cómo se calcula su salario”. Es decir, tienen que conocer exactamente el motivo de cada descuento aplicado.

Por qué es importante que los trabajadores conozcan sus derechos

Para muchos trabajadores, incluidos los hispanos en Estados Unidos, el salario semanal o quincenal es la base de la estabilidad familiar.

Cualquier reducción inesperada puede afectar gastos esenciales como renta, alimentos o transporte.

Además, existe una brecha de información: no todos conocen sus derechos laborales o se les complica interpretar el detalle que tiene un recibo de pago.

Por ello, si el trabajador no comprende el motivo de cada descuento en su cheque, puede sufrir pérdidas importantes en sus ingresos, incluso si son ilegales.

Lo que debes revisar en tu cheque de pago

Antes de asumir que todo está correcto, es recomendable verificar algunos puntos clave en tu recibo.

Salario bruto vs salario neto

Tipo y monto de cada deducción

Verificar que las horas trabajadas estén correctamente registradas

Beneficios o aportaciones activas

USA.gov reitera que “revisar cada pago es la mejor forma de evitar errores o abusos”.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los descuentos que pueden ser ilegales en tu recibo de pago

¿Mi empleador puede quitarme dinero sin avisarme?

Sí, en algunos casos como impuestos o embargos legales, pero debe cumplir con la ley y reflejarlo claramente en tu recibo.

¿Qué es un embargo salarial?

Es un proceso legal donde parte de tu salario se destina al pago de una deuda ordenada por un tribunal.

¿Pueden descontarme por errores o el pago de herramientas?

Depende. Si reduce tu salario por debajo del mínimo permitido por la autoridad o no es legalmente justificable, podría ser indebido.

¿Qué hago si detecto un descuento incorrecto?

Debes hablar con tu empleador, documentar el caso y reportarlo al Departamento de Trabajo, en caso necesario.

¿Es obligatorio revisar el recibo de pago?

No es obligatorio, pero se recomienda analizarlo detenidamente para conocer el monto de tus ingresos, así como los descuentos que se aplican de manera detallada.

Conclusión

Las deducciones salariales en Estados Unidos son parte normal del sistema laboral, pero en ocasiones son complicadas de entender. La línea entre lo legal y lo indebido puede ser difusa, especialmente para personas que no conocen el detalle de sus derechos.

Más allá de la ley, el verdadero reto está en la información. Para muchos trabajadores, especialmente dentro de la comunidad hispana, revisar el cheque de pago no es solo una recomendación, sino la clave para proteger su ingreso.

En un contexto donde cada dólar cuenta, entender de qué se trata cada descuento —y por qué— puede marcar una diferencia significativa en la estabilidad financiera.

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