Talibanes confirman liberación de estadounidenses que mantenían secuestrado en Afganistán

De manera oficial, autoridades talibanes en Afganistán oficializaron la liberación de un investigador estadounidense, quien permaneció bajo custodia del gobierno talibán durante más de 14 meses. La medida se ejecutó en el marco de las celebraciones del Eid al-Fitr, festividad que marca la conclusión del mes sagrado del Ramadán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán confirmó que el académico Dennys Coyle fue liberado en la capital, Kabul. Según el reporte oficial, la decisión se tomó tras una solicitud formal de sus familiares y después de que el Tribunal Supremo de la nación “considerara suficiente su anterior encarcelamiento”.

Coyle había sido arrestado en enero de 2025, y las autoridades afganas señalaron que el académico incurrió en la violación de leyes locales, a pesar de que los cargos específicos y las normativas presuntamente infringidas no se detallaron públicamente durante su cautiverio, precisó NBC News.

Mediación internacional y diplomacia

El gobierno afgano destacó la colaboración de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, naciones que actuaron como mediadores para facilitar la entrega del ciudadano estadounidense.

Previo a la liberación, el ministro de Asuntos Exteriores, Amir Khan Muttaqi, mantuvo un encuentro en Kabul con Zalmay Khalilzad, quien se desempeñó anteriormente como representante especial de Estados Unidos para Afganistán.

Designación a Afganistán como patrocinante de “diplomacia de rehenes”

Este suceso ocurre luego de que recientemente el Departamento de Estado incluyera a Afganistán en la lista de países patrocinadores de detenciones ilegales, señalando al país por practicar la denominada “diplomacia de rehenes”.

Ante estos señalamientos, los talibanes rechazaron las acusaciones por parte de EE.UU. de detener extranjeros para obtener beneficios políticos. Las autoridades sostienen que los arrestos se basan estrictamente en el cumplimiento de la ley y no en estrategias de negociación.

A pesar de la salida de Coyle, se reporta la desaparición de otros ciudadanos estadounidenses en territorio afgano. Destaca el caso de Mahmood Habibi, empresario contratista de telecomunicaciones desaparecido en 2022. Aunque el FBI y la familia de Habibi vinculan su desaparición con las fuerzas talibanes, el gobierno de Afganistán niega tenerlo bajo su custodia.

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