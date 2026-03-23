Trump suspende ataques en Irán por cinco días tras “conversaciones productivas” para terminar los ataques

El presidente Donald Trump anunció este lunes una orden para postergar por un periodo de cinco días los ataques militares planificados contra centrales eléctricas en Irán, así como diversos puntos de su infraestructura energética tras una serie de conversaciones que calificó como “productivas”.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario informó que los gobiernos de Estados Unidos e Irán han sostenido encuentros durante las últimas 48 horas. Según lo expuesto por el líder republicano, las partes han mantenido “conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total” de las hostilidades en el país persa.

Con base en lo que describió como un diálogo “profundo, detallado y constructivo”, el presidente instruyó al Departamento de Defensa detener las incursiones contra objetivos energéticos iraníes. La medida de paralización se mantendrá vigente dependiendo estrictamente “del éxito de las reuniones y discusiones en curso” que continuarán desarrollándose durante el transcurso de la semana.

I AM PLEASED TO REPORT THAT THE UNITED STATES OF AMERICA, AND THE COUNTRY OF IRAN, HAVE HAD, OVER THE LAST TWO DAYS, VERY GOOD AND PRODUCTIVE CONVERSATIONS REGARDING A COMPLETE AND TOTAL RESOLUTION OF OUR HOSTILITIES IN THE MIDDLE EAST. BASED ON THE TENOR AND TONE OF THESE IN… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 23, 2026

Escalada del conflicto regional

Previamente, la administración estadounidense había advertido sobre nuevos ataques si no se garantizaba la apertura total del estrecho de Ormuz. Por su parte, informes de medios de comunicación en Teherán señalaron que el gobierno iraní respondería contra la infraestructura energética de Estados Unidos en caso de sufrir bombardeos en sus propias centrales eléctricas.

Las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciaron el pasado 28 de febrero, desencadenando represalias que han involucrado a diversos aliados en la zona, indicó la agencia EFE.

La semana pasada, las autoridades iraníes advirtieron que cualquier nueva agresión contra sus activos energéticos recibiría una respuesta sin “contención”, y agregaron que sus acciones previas solo han empleado “una fracción” de su capacidad operativa.

Sigue leyendo:

– Bessent defiende los ataques a Irán: “A veces hay que escalar para luego desescalar”

– Netanyahu dice que está “aplastando” a Irán y pide a otros países unirse a la ofensiva

– Irán afirma que Ormuz sigue abierto excepto para EE.UU. e Israel, pese a ultimátum de Trump