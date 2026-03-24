Viajeros en Puerto Rico optan por TSA PreCheck para avanzar en largas filas en Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín

NUEVA YORK – La falta de empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en aeropuertos por la falta de acuerdo en el Congreso para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también continúa afectando a los pasajeros que viajan hacia y desde Puerto Rico, territorio de Estados Unidos.

Un reporte de El Nuevo Día este martes indicó que viajeros en Puerto Rico están optando por la verificación previa a través de PreCheck para tratar de avanzar en las largas filas y reducir el tiempo de espera.

TSA PreCheck es un programa que agiliza el control de seguridad aeroportuaria para los viajeros de bajo riesgo que evita que estos se tengan que quitar los zapatos, los cinturones y las chaquetas ligeras. También pueden dejar las computadoras portátiles y los líquidos (bajo la norma 3-1-1) dentro de sus bolsos. La opción de preinspección facilita a los pasajeros carriles exclusivos y más rápidos en más de 200 aeropuertos de los EE. UU. El sistema está disponible para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.

El costo de membresía por cinco años fluctúa entre $76 y $85 dólares dependiendo el proveedor.

Los que solicitan TSA PreCheck por primera vez deben completar un proceso de inscripción en persona para proporcionar sus huellas dactilares y una fotografía, y para verificar sus documentos de identificación.

En el caso de P.R., el informe del periódico señala que boricuas han acudido a Plaza Las Américas al quiosco de Clear, uno de los proveedores autorizados de inscripción para TSA PreCheck.

“Hemos visto mayor demanda de pasajeros queriendo suscribirse a los servicios de Clear buscando de alguna manera acortar su tiempo en fila”, confirmó en conferencia de prensa Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings, compañía operadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan.

Hernández añadió que no hay forma de establecer un tiempo mínimo de espera a pesar de contar con TSA PreCheck.

Cabe señalar que, aunque el servicio de TSA PreCheck permanece activo por el momento en San Juan, en otros aeropuertos en EE.UU., opera de manera limitada por la falta de personal.

En el Luis Muñoz Marín también hay mayor presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde ayer a raíz del despliegue ordenado por el presidente Donald Trump a nivel nacional.

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