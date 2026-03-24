Seis claves del despliegue de agentes de ICE a aeropuertos: si está indocumentado, no se acerque a estos espacios

NUEVA YORK – Por segundo día consecutivo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permanecen desplegados en al menos 14 aeropuertos de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump ordenara su despliegue en respuesta a la ausencia de empleados de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) debido al cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

NBC reseñó, citando un alto oficial de ICE, que un mínimo de 50 miembros del personal de esa agencia estarán en cada aeropuerto por turno. No se espera que los agentes migratorios hagan labores de inspección a los pasajeros. Otro empleado de ICE indicó que los oficiales no cuentan con la capacitación para utilizar los equipos de revisión de la TSA como magnetómetros, por ejemplo.

Labores de control y supervisión de las filas

Lo que se supone que están haciendo los oficiales de ICE es controlar y supervisar las filas. También podrían verificar identificaciones en los controles de seguridad.

En una entrevista con CNN el domingo, Tom Homan, el zar de la frontera de la Casa Blanca, precisó que los agentes asistirán a los oficiales de la TSA en labores de seguridad en las entradas y salidas de las terminales, donde se conglomera la mayor cantidad de gente en las filas.

Según Homan, los esfuerzos inicialmente se concentrarán en los aeropuertos más grandes que son los que han registrado los tiempos de espera más largos. El funcionario argumentó que los agentes de ICE estarían en los puntos de seguridad, pero no estarían inspeccionando equipaje.

“Verá, ciertamente un oficial de la ley del ICE, altamente capacitado, puede cubrir una salida. Puede asegurarse de que la gente no atraviese esas salidas —o intente entrar al aeropuerto por ellas— y cosas por el estilo; esto libera al oficial de la TSA para que pueda dirigirse al área de inspección y contribuir a reducir esas filas”, declaró Homan.

Trump pide que agentes de ICE no usen mascarillas

En un mensaje en la red Truth Social el lunes, el presidente Donald Trump le pidió a los efectivos de la agencia migratoria que no usen mascarillas durante sus labores en aeropuertos.

“Soy un GRAN partidario de que el ICE use mascarillas mientras buscan —y se ven obligados a lidiar con— criminales empedernidos; muchos de ellos fueron dejados entrar a nuestro país por el ‘Somnoliento’ Joe Biden y su maravillosa ‘Zarina de la Frontera’, Kamala (¡ella ni siquiera fue nunca a la frontera!), a través de su política de fronteras abiertas, que es absolutamente INSANA. Sin embargo, agradecería enormemente que NO usen mascarillas cuando ayuden a sacar a nuestro país del DESASTRE provocado por los demócratas en los aeropuertos, etc.”, expuso Trump.

El tiempo de espera en algunos aeropuertos se extiende por más de tres horas.

Tasa de ausentismo de 11.76% en la TSA

Datos del DHS apuntan a que, para el domingo, la tasa de ausentismo de los empleados de la TSA alcanzó el máximo de 11.76%.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, registraba un 37.4% de ausentismo, y el Aeropuerto LaGuardia (LGA) un 21.7 %, por ejemplo.

Esa cifra fue antes de que este lunes se reportara el accidente de un avión de AirCanada que dejó dos muertos y decenas de hospitalizados.

Los trabajadores de la TSA llevan semanas sin cobrar debido al cierre del DHS por falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para una ley que financie la agencia.

¿Arrestos migratorios en aeropuertos?

La presencia más visible de agentes de ICE en los aeropuertos ha levantado interrogantes sobre potenciales arrestos migratorios en estos espacios.

El domingo, se volvieron virales los videos de una intervención con una mujer en el Aeropuerto Internacional de San Francisco en California.

This arrest of ILLEGAL ALIENS occurred yesterday on March 22, 2026 — BEFORE ICE officers were deployed to airports to bolster TSA efforts.



ICE officers arrested Angelina Lopez-Jimenez and Wendy Godinez-Lopez at the San Francisco International Airport. These illegal aliens had a… https://t.co/Km8uoX9DJT — Homeland Security (@DHSgov) March 23, 2026

El incidente se reportó a eso de las 10 p.m. en la Terminal 3.

En las imágenes se ve a la mujer cuando es arrestada por oficiales de ICE, mientras su hija observa llorosa así como otros testigos.

Otros pasajeros cuestionaron las acciones de los agentes y le exigían que mostraran sus placas o identificaciones.

“¿Qué hacen?”, “Qué vergüenza” y “Déjenlos” eran algunos de los reclamos de los presentes.

La migrante fue sacada del aeropuerto en una silla de ruedas.

En respuesta al arresto, el DHS argumentó que se realizó antes del despliegue de agentes de ICE a aeropuertos por órdenes de Trump.

En una declaración en la red social X este lunes, el DHS identificó a las arrestadas como Angelina y Wendy Godinez-López, quienes supuestamente tenían una orden de remoción de un juez migratorio desde el 2019.

“Mientras era escoltada a la terminal internacional para su procesamiento, López-Jiménez intentó huir y puso resistencia a los agentes del orden. ICE está trabajando con la mayor celeridad posible para repatriar a la unidad familiar a su país de origen, Guatemala”, afirmó DHS en la publicación.

Pasajera le grita “nazis” a agentes de ICE

En otro incidente captado en video, una pasajera confrontó a agentes de ICE en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey.

En las imágenes que trascendieron ayer, una joven llamó nazis a efectivos que se encontraban en la zona de recogido de equipaje.



“Los nazis no tienen cabida en Estados Unidos, ni tampoco en los aeropuertos”, expresó la viajera.

Indocumentados no deben acercarse a aeropuertos

Según la abogada de inmigración Kathia Quiros, lo distinto ahora es que los agentes de ICE están más visibles y junto a oficiales de la TSA.

Quiros recomendó a los indocumentados o migrantes con procesos en curso a no acercarse a los aeropuertos ante los riesgos que representa el incremento en el personal de ICE.

“Es importante decirle a toda nuestra comunidad latina quién puede y quién no puede meterse a un aeropuerto”, dijo en declaraciones a Telemundo Noticias.

“Si está indocumentado, no se puede meter a un aeropuerto por ninguna razón. Si tiene un permiso de trabajo, porque tiene estatus, ya le aprobaron el asilo, la VAWA, la Visa U; ya tiene estatus de refugiado, usted puede ir y tranquilamente viajar. Si lo llevan al cuartito, usted espera hasta que lo dejen salir y sigue viajando. Pero, si usted tiene un caso pendiente, porque tiene el asilo pendiente, porque tiene el ajuste de estatus pendiente, porque tiene la Visa U pendiente, usted no se puede acercar a un aeropuerto ahorita, ni siquiera para recoger a un familiar”, añadió la experta

Aparte de los mencionados aeropuertos en EE.UU., en aeródromos en territorios como Puerto Rico, como el Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, también hay despliegue de agentes de ICE.

A continuación otros aeropuertos con mayor presencia de ICE desde el lunes:

Chicago O’Hare International Airport (Illinois)

Cleveland Hopkins International Airport (Ohio)

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (Georgia)

Houston’s William P. Hobby Airport (Texas)

Louis Armstrong New Orleans International Airport (Louisiana)

Philadelphia International Airport (Pennsylvania)

Phoenix Sky Harbor International Airport (Arizona)

Pittsburgh International Airport (Pennsylvania)

Southwest Florida International Airport (Fort Myers, Florida)

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