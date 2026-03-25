Cifra récord de estadounidenses no pueden pagar sus deudas de tarjetas de crédito

El número de estadounidenses que no logra liquidar sus deudas de tarjetas de crédito ha alcanzado niveles históricos, reflejando una creciente presión económica en los hogares en medio del aumento del costo de vida.

Un análisis reciente de The Century Foundation, en conjunto con la organización Protect Borrowers, revela que aproximadamente 111 millones de personas mantienen saldos pendientes en sus tarjetas, lo que equivale al 50% de quienes tienen crédito y al 40% de toda la población adulta del país.

Esta cifra representa un incremento del 17% frente a los 95 millones registrados hace cinco años.

La situación ya era complicada antes del reciente aumento en los precios del combustible, provocado por el conflicto en Irán.

Actualmente, el precio de la gasolina se acerca a los $4 por galón, con un incremento de alrededor del 34% en comparación con el mes anterior.

Según Julie Margetta-Morgan, presidenta de The Century Foundation, este contexto agrava aún más la situación financiera de millones de familias.

“Ya estábamos en una situación financiera imposible para la mayoría de los consumidores. Ahora los precios de la gasolina están subiendo, y eso se está extendiendo por toda la economía”, explicó.

El impacto en la vida cotidiana es evidente. Uno de cada cuatro estadounidenses afirma haber dejado de comer en algún momento para poder cubrir sus gastos mensuales, mientras que un tercio ha retrasado o evitado recibir atención médica, de acuerdo con otro estudio realizado en diciembre por la misma organización.

“Y eso fue antes de que los precios de la gasolina se dispararan”, añadió Margetta-Morgan.

A esto se suma el alto costo del financiamiento. La tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito se ubica en 23.7%, según datos de LendingTree, lo que incrementa por mucho la carga financiera de quienes ya tienen deuda.

“Los consumidores están cargando niveles muy altos de deuda y pagando intereses extremadamente elevados por ella. Estamos en una situación sin precedentes que sigue empeorando mes a mes”, advirtió.

Ante esta presión, algunos hogares han recurrido incluso a sus ahorros para el retiro, retirando dinero de sus cuentas 401(k) para enfrentar emergencias.

Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica puede implicar penalizaciones y comprometer la estabilidad financiera a largo plazo.

El informe también destaca que, desde 2010, los estadounidenses han pagado cerca de $2.1 billones en intereses a bancos y emisores de tarjetas.

En este contexto, el presidente Donald Trump propuso en enero limitar las tasas de interés al 10% para evitar que los usuarios sean, según sus palabras, ‘explotados’ por las instituciones financieras.

Sin embargo, la iniciativa no ha sido implementada y ha enfrentado resistencia por parte de la industria bancaria, que argumenta que podría restringir el acceso al crédito y empujar a los consumidores hacia opciones más riesgosas.

De acuerdo con el análisis, establecer un límite del 10% podría representar un ahorro de hasta $368 millones diarios en intereses para los consumidores.

Sin embargo, mientras no se concreten cambios, expertos advierten que el aumento en los precios, especialmente de la gasolina, podría empujar a una gran parte de la población al límite financiero.

“La gente apenas está logrando pagar el mínimo de sus tarjetas, y es muy probable que veamos a muchos caer en una situación en la que ya no puedan sostener sus deudas”, concluyó Margetta-Morgan.

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