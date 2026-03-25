Los negocios evitan subir precios pese a la gasolina cara, pero esto podría cambiar pronto

Ante la delicada situación económica en la que se encuentra Estados Unidos, miles de negocios intentan mantener sus precios pese al aumento en la gasolina, absorbiendo costos para mantener a su base de clientes y contener el impacto de un consumo debilitado.

Sin embargo, expertos advierten que esta estrategia solo puede tener una duración temporal y que, si los precios del combustible se mantienen altos, tendrán que trasladar el costo al consumidor.

Por qué los negocios aún no suben precios pese a la gasolina

El aumento reciente en los precios de la gasolina ha encarecido los costos operativos de miles de empresas en Estados Unidos. Sin embargo, muchos negocios han decidido absorber ese impacto en lugar de trasladarlo a los consumidores.

De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas (NRF), el 76% de los consumidores cambiaría sus hábitos de compra ante aumentos de precios, lo que refleja el dilema de las empresas, que prefieren absorber costos antes que arriesgar una caída en la demanda.

Además, datos de McKinsey muestran que arriba del 60% de los consumidores ya está reduciendo sus gastos no esenciales, lo que aumenta la presión sobre los negocios para mantener precios competitivos. “Si subimos los precios, la gente deja de comprar”, señala un empresario citado en el informe.

El costo real que están absorbiendo las empresas

El impacto de la gasolina en el resto de la economía no es menor. Según la Administración de Información Energética (EIA), el precio del combustible ha registrado incrementos recientes que afectan directamente al transporte y la logística.

Esto se traduce en mayores costos para:

Distribución de productos

Transporte de mercancías

Servicios de entrega

Operaciones diarias de negocio

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los costos de transporte representan hasta el 6% del gasto total en el sector minorista, mientras que en alimentos pueden superar el 8%, lo que explica el impacto directo del aumento en la gasolina en estas industrias.

De acuerdo con datos de la Reserva Federal, los márgenes de ganancia de las empresas han mostrado presión en los últimos trimestres, ya que muchas compañías han optado por absorber costos para evitar caídas en la demanda.

El riesgo de no subir precios: márgenes cada vez más reducidos

Aunque esta estrategia puede funcionar en el corto plazo, los expertos advierten que no es viable indefinidamente, ya que sus márgenes de ganancia disminuyen y en un periodo prolongado pueden afectar su estabilidad financiera.

Por ello, esta situación genera una presión acumulada que eventualmente obliga a ajustar precios.

Según la Reserva Federal de Atlanta, las empresas anticipan aumentos de precios de alrededor del 2.8% en los próximos 12 meses, lo que confirma que la actual estrategia de absorber costos es temporal y que los ajustes podrían trasladarse pronto al consumidor.

El mismo indicador muestra que las expectativas han aumentado frente a meses anteriores, lo que sugiere una presión creciente sobre los precios.

Sectores más afectados por el aumento de gasolina

No todos los negocios enfrentan el mismo nivel de impacto. Los sectores más vulnerables son aquellos que dependen directamente del transporte, principalmente:

Restaurantes y alimentos

Tiendas minoristas

Servicios de entrega y logística

Pequeños negocios locales

Estos sectores operan con márgenes más estrechos, lo que limita su capacidad de absorber costos por mucho tiempo.

Lo que realmente podría cambiar en las próximas semanas

Aunque los consumidores aún no ven aumentos generalizados, la presión ya se está acumulando en la cadena de suministro. Esto significa que los precios podrían comenzar a elevarse en el corto plazo si la gasolina se mantiene alta.

Además, los negocios enfrentan una doble presión: costos elevados y consumidores más cautelosos.

De acuerdo con la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB), cerca del 30% de las pequeñas empresas en Estados Unidos planea subir precios en 2026, una señal de que muchas compañías ya están alcanzando el límite de lo que pueden absorber sin afectar su rentabilidad. Un empresario afirmó a la CNN que “estamos aguantando, pero no sabemos cuánto tiempo más podremos hacerlo”.

Además, el mismo índice muestra que el aumento en costos operativos se mantiene como una de las principales preocupaciones de los negocios, especialmente en energía y transporte.

El vínculo entre gasolina, precios y consumo

El aumento en la gasolina tiene un efecto directo e indirecto en la economía. No solo incrementa costos operativos, sino que también reduce el poder adquisitivo de los consumidores.

Esto crea un escenario complejo:

Las empresas no suben precios para no perder ventas

Los consumidores gastan menos por el costo del combustible

La presión económica se acumula en ambos lados

Según datos del sector energético, este tipo de dinámicas suele preceder ajustes de precios en el mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impacto del precio de la gasolina en el consumo

¿Por qué los negocios no han subido precios todavía?

Porque temen perder clientes en un entorno donde el consumo ya está debilitado.

¿Qué costos están absorbiendo las empresas?

Principalmente transporte, logística y distribución, que se ven afectados por la gasolina.

¿Es sostenible esta estrategia?

No a largo plazo. Los expertos advierten que eventualmente los precios tendrán que subir.

¿Qué sectores son los más afectados?

Restaurantes, retail, logística y pequeños negocios con márgenes reducidos.

¿Cuándo podrían subir los precios?

Sí, los precios de la gasolina se mantienen altos en las próximas semanas.

Conclusión

El aumento en la gasolina en 2026 está generando una presión creciente en la economía de Estados Unidos. Aunque los consumidores aún no resienten un alza generalizada en precios, los negocios ya están absorbiendo estos costos, aunque podrían trasladarlos en el corto plazo.

En términos prácticos, esto significa que el actual equilibrio es temporal. Si las condiciones no cambian, los aumentos de precios serán inevitables en los próximos meses.

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