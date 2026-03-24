Cómo saber si una persona tiene signos de demencia senil a través de sus finanzas

Los cambios en la forma de manejar las finanzas personales pueden ser una de las primeras señales de demencia, incluso años antes de que exista un diagnóstico formal, según diversos estudios y testimonios de familiares.

Investigadores de la Reserva Federal de Nueva York, al analizar datos crediticios y de Medicare en Estados Unidos, detectaron que hasta cinco años antes de un diagnóstico de demencia, las personas comienzan a mostrar deterioro en su historial financiero, como caídas en su puntaje de crédito y un aumento en los pagos atrasados.

En su análisis, señalaron: “Los efectos financieros perjudiciales de los trastornos de memoria no diagnosticados agravan la ya considerable presión económica que enfrentan los hogares tras el diagnóstico”.

Señales de alerta en las finanzas personales

Entre los indicios más comunes se encuentran el desorden en documentos financieros, pagos olvidados, avisos de último momento por servicios por suspenderse, retiros frecuentes de dinero y compras que no coinciden con los hábitos previos de la persona.

Estos cambios pueden ser especialmente evidentes cuando alguien que siempre fue ordenado con su dinero comienza a actuar de manera descuidada o impulsiva.

Casos reales que muestran el problema

Marcey Tidwell, residente de Indiana, relató cómo notó el deterioro en la memoria de su madre al revisar sus finanzas.

Durante años, su madre fue extremadamente organizada, pero con el tiempo su registro de cheques se volvió caótico. “Había muchas cosas tachadas y sumaba y volvía a sumar obsesivamente; sabía que algo no estaba bien”, explicó.

También detectó retiros de dinero más altos de lo necesario para gastos básicos.

En otro caso, Karen Lemay, de Canadá, descubrió que su padre, un exejecutivo financiero, había acumulado deudas por aproximadamente $50,000 en una tarjeta de crédito debido a cargos, intereses y pagos atrasados.

Además, compró un auto nuevo que no necesitaba y dejó de pagar impuestos, acumulando cerca de $20,000 en adeudos con el gobierno.

“Había sido muy cuidadoso con su dinero, pero cuando hablé con él sobre sus deudas, se negaba a creer que no las había pagado”, relató Lemay.

Vulnerabilidad a fraudes y gastos impulsivos

Otra señal importante es la susceptibilidad a estafas o gastos innecesarios. Jayne Sibley, en Reino Unido, contó que su madre, ya con demencia, realizaba compras impulsivas y retiraba dinero en efectivo varias veces al día para dárselo a otras personas.

“Compraba cosas que no necesitaba ni quería y también cayó en estafas telefónicas, como pólizas de seguro falsas”, explicó.

Por qué ocurre este deterioro

Los expertos señalan que en etapas tempranas de enfermedades como el Alzheimer, se ven afectadas habilidades clave como la memoria, el juicio y la toma de decisiones.

Esto impacta directamente en la administración del dinero, desde el pago de cuentas hasta la apertura de nuevas deudas.

La importancia de actuar a tiempo

Ante estos riesgos, especialistas recomiendan tomar medidas preventivas lo antes posible, como automatizar pagos, designar un apoderado legal o supervisar las cuentas bancarias.

Tidwell destacó el valor de planear con anticipación: “El momento de hacer planes es antes de necesitarlos. Es difícil exagerar lo importante que fue para mi yo del futuro haber ido con un abogado en 2008”.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento en Estados Unidos también recomienda implementar herramientas como pagos automáticos para reducir errores y proteger el patrimonio de las personas afectadas.

Aunque ninguna medida elimina el impacto emocional de la enfermedad, detectar estos signos a tiempo puede ayudar a proteger la estabilidad financiera de quienes la padecen.

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