Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del martes 24 de marzo de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con sorteos emocionantes que otorgan a los participantes la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en esta lotería o simplemente quieres estar al corriente de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy martes, 24 de marzo de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del martes 24 de marzo

Combinación mediodía: 08 00 07 07

Combinación noche: 08 02 02 05

Números ganadores de Pick-4 del martes 24 de marzo

Combinación mediodía: 07 03 01 08 07

Combinación noche: 05 09 03 05 05

Números ganadores de Jersey Cash-5 del martes 24 de marzo

Los números ganadores son: 14 15 24 26 35 B-26

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $335,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que quiera o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y no tener que pensar.

Cuando se juega Pick-3, tienes la posibilidad de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes adivinar los cuatro números en el orden concreto en el que fueron sorteados.

Los dos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se efectúa cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo se juega una vez.

Para participar en Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos arrancan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y proporcionan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador selecciona seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

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