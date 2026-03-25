Plomo, arsénico, benceno y nitrato en el agua potable de Nueva York: Erin Brockovich exige sanciones más severas a las empresas

Ante un estudio que encontró plomo, arsénico, benceno y nitrato en el agua potable del estado Nueva York, la activista Erin Brockovich está exigiendo sanciones más severas para las empresas de servicios públicos.

“Los niños están bebiendo agua adulterada con arsénico. Las familias se bañan en agua contaminada con PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), los ´químicos eternos´ vinculados al cáncer, las enfermedades tiroideas y los problemas de desarrollo”, comentó Erin Brockovich, refiriéndose al estudio de calidad del agua realizado por Afina, empresa especializada en cabezales de ducha con filtro.

La destacada paralegal y activista medioambiental -cuyo legado se hizo mundialmente famoso en una premiada película de Julia Roberts en 2000- advierte que este tipo de información debería provenir directamente de las autoridades y con carácter de urgencia, al tiempo que exige sanciones contundentes para aquellas empresas de servicios públicos que permiten que las infracciones persistan.

Según este mismo análisis -que abarcó un periodo de cinco años recientes hasta febrero de 2025-, Nueva York posee la 18va agua potable más sucia de todos los estados de EE.UU., con una puntuación de limpieza de tan sólo 38.9 sobre 100. Hace tres años, también se detectó asbesto en varias zonas, tales como el Valle del Hudson (condado Ulster), Taconic Shores (condado Columbia) y la Institución Correccional Federal de Otisville (condado Orange). El asbesto ha desaparecido hasta la fecha del agua potable de los residentes de Nueva York.

El nuevo estudio realizado por Afina identificó los condados y los sistemas públicos de abastecimiento de agua (PWS) de Nueva York que presentan la mejor y la peor calidad de agua, basándose en el número de infracciones detectadas y en los niveles de contaminación.

La investigación analizó los datos sobre la calidad del agua proporcionados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), desglosados ​​por cada uno de los PWS del estado Nueva York. El estudio identificó los sistemas más contaminados que prestan servicio a una población de al menos 750 personas.

Este análisis forma parte de un estudio más amplio sobre las instalaciones que abastecen a la población en todos los estados del país, el cual examina los puntos de infracción y los niveles de contaminantes para determinar la calidad del agua. A cada estado se le asignó una puntuación de «limpieza» sobre 100, lo que permitió identificar cuáles tienen la mejor y la peor calidad de agua en todo el territorio estadounidense.

Al comentar el estudio de Afina, Brockovich y Suzanne Boothby señalan en The Brockovich Report: «No se trata de meras estadísticas (…) Los residentes de edad avanzada, que subsisten con ingresos fijos, se ven obligados a elegir entre comprar agua embotellada o pagar sus medicamentos».

Tras analizar datos sobre la calidad del agua correspondientes a un periodo de cinco años, los investigadores descubrieron que Nueva York registró un promedio de 5.84 infracciones y 2.15 contaminantes por cada 100 residentes abastecidos.

Algunos de los sistemas públicos de abastecimiento de agua (PWS) analizados han cumplido desde entonces con la última actividad de monitoreo; sin embargo, la última vez que fueron inspeccionados, muchos aún presentaban rastros de plomo, benceno (por ejemplo, en Campbell Hall General Store, en Orange, NY), nitratos (en Wall Street Meadows, en Herkimer, NY) y arsénico (por ejemplo, en Fleischmanns Village, en Delaware, NY).

El sistema público de abastecimiento de agua de mayor envergadura catalogado como infractor grave, y que, por tanto, requiere prioridad en la aplicación de medidas coercitivas es Scotia Village Water Works, en Schenectady, el cual abastece a 12,800 personas. En un radio de una milla, una de cada cinco personas (1,933) que podrían haber consumido dicha agua es menor de edad. En el momento de la publicación de este informe, existían cinco infracciones pendientes de resolución relacionadas con la normativa sobre plomo y cobre, las cuales databan del año 2018. Concretamente, esas violaciones estaban vinculadas al incumplimiento de las normas de monitoreo y presentación de informes, así como de las técnicas de tratamiento.

Tras examinar los informes trimestrales más recientes, los investigadores constataron que alrededor de un tercio (2,764) de los 8,107 sistemas públicos de abastecimiento de agua activos en Nueva York han sido objeto de, al menos, una medida coercitiva de carácter informal en el transcurso de los últimos cinco años; 470 de ellos aún presentaban infracciones a principios de este año; de estos, se determinó por última vez que 65 tenían «infracciones significativas».

Brockovich añade que «demasiadas infracciones persisten debido a que no existe una sanción significativa. Las empresas de servicios públicos deben saber que envenenar a sus comunidades les costará más que el precio de solucionar el problema». Su reporte concluye que «millones de estadounidenses están bebiendo agua envenenada», e insta a las autoridades a tratar el agua limpia como un «derecho humano innegociable».

Ramon van Meer, CEO de Afina, comentó sobre los hallazgos: «El agua limpia es vital para la salud y el bienestar; sin embargo, su calidad varía drásticamente en todo Estados Unidos. Las marcadas diferencias entre los estados mejor y peor clasificados demuestran cuánto trabajo queda aún por hacer. Dado que algunas regiones enfrentan tasas de infracción casi 70 veces superiores a las de otras, muchos estadounidenses están expuestos, sin saberlo, a niveles preocupantes de contaminantes. Esto explica por qué estamos observando una creciente demanda de soluciones de filtración doméstica, a medida que las personas toman en sus propias manos la responsabilidad de la calidad del agua».

Los 20 sistemas públicos de abastecimiento de agua de gran tamaño en Nueva York con el peor historial de calidad del agua son:

Crédito: Afina | Cortesía

En el otoño de 2024 el entonces alcalde Eric Adams de NYC anunció la fase final del proyecto de reparación del Acueducto de Delaware (NY), que evitaría que 35 millones de galones de agua se perdiesen.