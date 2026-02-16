El agua potable de Nueva York entre las más contaminadas del país: el estado ocupa el puesto 18

Nueva York, uno de los estados más poblados de Estados Unidos, enfrenta una realidad preocupante en materia de salud pública: su agua potable figura entre las más contaminadas del país.

Un nuevo estudio elaborado por Afina, empresa especializada en filtración doméstica, coloca al estado en el lugar 18 del ranking nacional, con una puntuación de limpieza de apenas 38.9 sobre 100.

La investigación analizó datos oficiales de la Environmental Protection Agency (EPA), revisando 5 años de infracciones y niveles de contaminantes en sistemas públicos de agua (Public Water Systems o PWS) que abastecen al menos a 750 personas. El periodo evaluado se extiende hasta el 13 de febrero de 2025.

Plomo, arsénico y benceno siguen presentes

De acuerdo con el informe, Nueva York registra en promedio 5.84 violaciones y 2.15 contaminantes por cada 100 residentes atendidos. Aunque algunos sistemas ya cumplieron con acciones correctivas, los últimos monitoreos todavía muestran rastros de sustancias peligrosas como plomo, arsénico, nitratos y benceno.

Entre los ejemplos citados se encuentran Fleischmanns Village, en Delaware County, con arsénico; Wall Street Meadows, en Herkimer County, con nitratos; y Campbell Hall General Store, en Orange County, donde se detectó benceno.

El amianto ya no aparece en los reportes actuales, pero fue identificado hace 3 años en varias zonas del Hudson Valley (Ulster County), Taconic Shores (Columbia County) y en el Federal Correctional Institution de Otisville, también en Orange County, lo que generó alertas temporales en esas comunidades.

Los sistemas con peor historial

Afina elaboró además una lista de los 20 sistemas públicos con el desempeño más deficiente en el estado. Encabeza Sinclairville Village, seguido por Canaseraga Village Public Water y Terrel Hills Subdivision, todos con puntuaciones de limpieza por debajo de 65 sobre 100.

El sistema más grande catalogado como “violador serio” que requiere prioridad de cumplimiento es Scotia Village Water Works, en Schenectady, que abastece a unas 12,800 personas. Dentro de un radio de una milla viven cerca de 1,933 menores, incluidos 452 niños de 5 años o menos.

Muestras tomadas entre enero y junio del año pasado detectaron plomo a una concentración de 0.0052 mg/L. Aunque esta cifra se mantiene por debajo del nivel federal de acción (0.015 mg/L), expertos advierten que incluso pequeñas cantidades pueden resultar perjudiciales, especialmente para bebés y niños pequeños.

Más de 470 sistemas con violaciones activas

Al revisar los reportes trimestrales más recientes, los investigadores encontraron que alrededor de un tercio de todos los PWS del estado (2,764 sistemas) recibieron al menos una acción informal de cumplimiento en los últimos cinco años. De ellos, 470 todavía presentan violaciones activas, y 65 fueron clasificados con infracciones “significativas”.

A nivel de condados, Greene encabeza la lista con más violaciones sin resolver por habitante, seguido por Otsego y Broome. En contraste, New York City y Nassau County reportan cero retrasos de cumplimiento, ubicándose entre las zonas con mejor desempeño del estado.

El análisis forma parte de un estudio más amplio que evaluó instalaciones de agua en los 50 estados, asignando una puntuación de limpieza sobre 100. West Virginia ocupa el último lugar, con una calificación de 0, además de los niveles más altos de violaciones y contaminantes por residente.

En el extremo opuesto se encuentra Hawaii, que lidera el ranking nacional con 96.97 puntos gracias a niveles mínimos de contaminantes y solo 0.42 puntos de infracción por cada 100 personas atendidas. Minnesota y Kentucky completan el podio de los estados con mejor calidad del agua.

El noreste, sin embargo, mostró un desempeño débil en general: Pennsylvania, Connecticut y Maine figuran entre los 15 peores del país, lo que refleja problemas estructurales persistentes en la región.

Crece la preocupación entre residentes

Ramon van Meer, CEO de Afina, señaló que las diferencias entre estados son alarmantes:

“El agua limpia es vital para la salud, pero su calidad varía dramáticamente en todo Estados Unidos. Con algunas regiones mostrando tasas de violación hasta 70 veces mayores que otras, muchos estadounidenses están expuestos sin saberlo a niveles preocupantes de contaminantes”.

El directivo agregó que esta situación explica el aumento en la demanda de soluciones de filtración doméstica, a medida que más familias buscan protegerse por cuenta propia.

Qué pueden hacer los neoyorquinos

Especialistas recomiendan consultar los reportes locales del sistema público de cada comunidad, utilizar filtros certificados contra metales pesados y, en viviendas con tuberías antiguas o niños pequeños, considerar pruebas independientes del agua.

Aunque Nueva York no se encuentra entre los peores estados del país, el informe deja claro que miles de residentes siguen expuestos a riesgos evitables. Para muchos, la calidad del agua continúa siendo un problema invisible… hasta que los datos salen a la luz.

