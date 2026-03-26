Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 26 de marzo al 1 de abril

Fiesta de la Zarzuela en el Teatro Círculo

Desde este viernes 27 de marzo al 5 de abril, el Teatro Círculo (64 East 4th Street) presenta “Fiesta de la Zarzuela”, una antología de los mejores solos, dúos y tríos de la zarzuela española y latinoamericana, dirigida por el Maestro Pablo Zinger con la soprano María Brea, la mezzo soprano Linda Collazo y el tenor Juan Hernández, como parte de Teatro Fest NYC 2026, una poderosa colaboración entre las compañías de teatro latinas más importantes y prestigiosas de la ciudad. Más información: https://teatrocirculo.org.

Foto: Cortesía

Luna Park abre su temporada 2026

La temporada 2026 de Luna Park en Coney Island comienza oficialmente este sábado 28 de marzo, con un fin de semana lleno de diversión para toda la familia. Las festividades tradicionales de apertura se celebrarán el domingo 29 de marzo con la ceremonia anual de Egg Cream en la icónica montaña rusa Coney Island Cyclone a las 11:00 am. Los primeros 99 pasajeros recibirán un viaje gratuito y un clásico egg cream para celebrar el 99º aniversario del Cyclone (hasta agotar existencias). Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán adquirir Luna Boardwalk Passes con descuentos especiales, cuyos ingresos apoyan organizaciones comunitarias locales, como los Coney Island Sharks, Children of Promise y la biblioteca pública de Coney Island. Más información: www.lunaparknyc.com.

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Arturo O’Farrill en el Teatro Pregones

El aclamado pianista, compositor y director mexicano-estadounidense Arturo O’Farrill llega con su quinteto a la serie “March Is Music 2026”, presentada por Pregones/PRTT (571 Walton Ave. Bronx) este sábado 28 de marzo. Ganador de seis premios GRAMMY y dos Latin GRAMMY, O’Farrill es una figura clave del jazz contemporáneo, reconocido por fusionar ritmos latinos, jazz moderno y composición actual con un fuerte compromiso social. Fundador de la Afro Latin Jazz Orchestra y Belongó, su obra promueve el diálogo cultural a través de la música. A las 7:00 pm. Más información: www.pregonesprtt.org.

Latin Jazz Coalition en El Bronx

El Bronx se llena de ritmo este sábado 28 de marzo con el concierto de lanzamiento del álbum “El Griego Rumbero” de la Latin Jazz Coalition, bajo la dirección del galardonado trombonista y compositor Demetrios Kastaris. El evento forma parte de la Serie de Conciertos Leyendas Vivientes, producida por Ángel Rubén Rodríguez Sr., y rendirá homenaje al propio Kastaris y a la reconocida personalidad radial Vicki Solá, quien celebra 43 años al aire. El concierto, de entrada gratuita, conmemora además el 40 aniversario de la Latin Jazz Coalition y contará con una vibrante mezcla de jazz afrocubano, salsa y sonidos griegos tradicionales. De 3:00 pm a 5:00 pm. En el Point CDC (940 Garrison Ave, Bronx). Más información: www.mundosalsaradio.com.

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Primavera en el Liberty Science Center

La primavera cobra vida con Wild About Animals, el evento anual de Liberty Science Center (222 Jersey City Boulevard Jersey City, NJ) que regresa este sábado 28 de marzo con una programación ideal para toda la familia. Este festival invita a los visitantes a reconectar con la naturaleza a través de experiencias únicas y educativas. Los asistentes podrán disfrutar de la magia de la Butterfly House, donde mariposas se posan suavemente, o presenciar el nacimiento de pollitos en la Chick Hatchery. Además, abre el nuevo espacio Two By Two Animal Haven, con encuentros cercanos con animales como un canguro bebé, un cacatúa, un erizo y más. Más información: www.lsc.org.

Foto: Liberty Science Center

Festín en el Fulton Fish Market Cooperative

Una experiencia culinaria única llega a El Bronx con “Fish Market Monologues: A Feast for Celtic Sea Kings”, una velada inmersiva liderada por el reconocido chef Brian Duffy en el emblemático Fulton Fish Market Cooperative (800 Food Center Dr, Bronx).Este evento especial invita a los asistentes a adentrarse en el corazón del histórico mercado para disfrutar de una noche que fusiona gastronomía, música en vivo y narrativa histórica. Inspirado en la tradición marítima celta y el espíritu de San Patricio, el encuentro incluye un festín de mariscos frescos, cocteles de cerveza y whisky, así como presentaciones musicales en vivo con gaitas, fiddlers y una banda de punk celta. La experiencia será guiada por el historiador culinario Justin Fornal. Sábado 28 de marzo, de 7:00 a 10:00 pm. Más información: www.fultonfishmarket.com.

Foto: Peter Guttman

Cierre de la temporada en The Rink

Es la última oportunidad de la temporada para patinar en la famosa pista de patinaje en The Rink at Rockefeller Center, que cerrará este domingo 29 de marzo y reabrirá en octubre. Los niños patinan gratis entre semana usando el código KIDSSKATEFREE con la compra de un boleto de adulto. En el 30 Rockefeller Plaza, Manhattan. Más información: www.rockefellercenter.com.

Foto: Tishman Speyer

En Broadway: “Every Brilliant Thing”

El ganador del premio Tony, Daniel Radcliffe (conocido por Harry Potter), regresa al escenario neoyorquino con el estreno en Broadway de la aclamada obra en solitario “Every Brilliant Thing”, escrita por Duncan Macmillan y co-creada con Jonny Donahoe. La pieza teatral es un espectáculo emocionante y conmovedor que invita al público a reflexionar sobre la vida y los destellos de esperanza que nos acompañan. La historia se desarrolla a través de una lista de cada cosa maravillosa, hermosa y encantadora ?grande, pequeña y todo lo intermedio? que hace que la vida valga la pena. Este show en solitario, presentado en más de 80 países y adaptado en un especial de HBO protagonizado por Donahoe, llega finalmente a Broadway. Durante la temporada, la obra colaborará con Project Healthy Mind para ofrecer contenido exclusivo, activaciones para el público y eventos curados en el teatro, promoviendo el bienestar integral de los asistentes. Producida por Second Half Productions, Seaview y Gavin Kalin Productions, y dirigida por Jeremy Herrin y Macmillan, la obra se presentará en una temporada limitada hasta el 24 de mayo en el Hudson Theatre (141 W. 44th St). Entradas disponibles en www.everybrilliantthing.com.

Foto: Matthew Murphy

Espectáculo de variedades W3AM en Astoria

Queens se prepara para una noche única con la residencia de W3AM, el espectáculo de variedades de 3AM Theater ( 9-20 35th Ave #3N, Astoria, NY 11106), el miércoles 1 de abril a las 7:30 p.m. Este innovador teatro ha dedicado tres años a presentar obras que desafían categorías, combinando danza contemporánea, circo, música en vivo y narrativas originales en un formato experimental y accesible. W3AM ofrece un viaje sensorial: artistas circenses internacionales, coreógrafos emergentes de Nueva York, música electrónica en vivo y lecturas de historias alucinantes crean una experiencia que recuerda a pasar la noche en un faro escuchando una emisora extraña y calentando los pies junto al fuego. Tras más de diez funciones agotadas en 2025 y 2026, esta residencia de un mes presenta una alineación de artistas invitados galardonados y talentos locales, consolidando a 3AM Theatre como un espacio para la experimentación creativa y los formatos que desafían géneros. Más información: https://www.3amtheatre.com/.

Foto: Cortesía Michelle Tabnick PR

Menú primaveral en Mama Mezze

La primavera llega a Nueva York con el regreso de las comidas al aire libre, y Mama Mezze (1123 Broadway, New York, NY 10010) presenta su nuevo menú de almuerzo Prix Fixe, diseñado para disfrutar de los sabores del Mediterráneo de manera relajada. Disponible de lunes a viernes de 11:30 am a 4:00 pm, el menú de dos tiempos cuesta $35 por persona. El menú, creado por el chef ejecutivo Ed Scarpone y la chef colaboradora Einat Admony, inicia con aperitivos como el hummus clásico con zhug, feta batida con miel de Alepo y cigarros marroquíes rellenos de carne especiada. Los platos principales incluyen la ensalada Green Fattoush, los pinchos de pollo al limón y orégano con vegetales asados, o el Chicken Schnitzel Sandwich con papas za’atar, combinando tradición y cocina a la leña en cada bocado. Más información: www.mamamezze.com.