Hasta el 1 de abril los neoyorquinos podrán opinar en línea sobre los problemas ambientales de sus vecindarios

¿La calle dónde usted vive se inunda cuando llueve? ¿Hay suficientes árboles o zonas verdes en los alrededores de su casa? ¿Cree usted que vive en un área con muy mala calidad del aire? ¿Hay algún elemento obviamente contaminante en su comunidad que le preocupa?..esta y muchas inquietudes individuales, podrían sumar datos e información valiosa para la elaboración del primer Plan de Justicia Ambiental de la Ciudad de Nueva York, un proceso complicado que se inició desde abril de 2024.

Este plan al ser concluido, terminará siendo una hoja de recomendaciones y medidas específicas para cada vecindario de la Gran Manzana. Y en este contexto, hasta el próximo 1 de abril los neoyorquinos tienen la oportunidad de responder un cuestionario virtual sobre cómo afectan los riesgos climáticos su vida cotidiana.

De antemano, varios reportes divulgados por la Oficina del Alcalde para el Clima y la Justicia Ambiental (MOCEJ) tiene muy claro que las comunidades de bajos ingresos y las minorías de color de la Ciudad de Nueva York suelen enfrentar mayores desafíos ambientales, como problemas de mantenimiento de la vivienda y contaminación de vehículos diésel de uso pesado y plantas de generación eléctrica.

Asimismo, tienen menor acceso a beneficios ambientales, como la cobertura de zonas verdes, y a recursos esenciales, como alimentos saludables y asequibles.

“Estamos en la fase final de escuchar con mucho detenimiento a los neoyorquinos. Además de las asambleas comunitarias y otras iniciativas, a través de esta encuesta disponible en español, y muy fácil de responder, podremos tener mucha más precisión de los problemas ambientales que enfrenta cada comunidad”, indicaron portavoces de MOCEJ.

Un proceso voluntario

Se hace énfasis en que la decisión de participar en el cuestionario es estrictamente voluntaria y no tendrá repercusión alguna sobre el derecho de los vecindarios a recibir beneficios o servicios por parte de la Ciudad de Nueva York.

Asimismo se deja claro que se analizarán las respuestas de forma agregada, y cualquier informe sobre los resultados del cuestionario, no incluirá información individualizada.

Entre las acciones para proteger a los residentes se podrían incluir a futuro nuevos programas para reubicar viviendas en zonas de alto riesgo de inundación, construcción de infraestructura costera, estaciones de enfriamiento ante olas de calor y patios escolares resilientes al clima.

“Ya sabemos que según mapas de riesgo climático de la MOCEJ, ciertos vecindarios enfrentan mayor exposición a inundaciones costeras y calor extremo, que las tasas de asma en vecindarios como El Bronx son muy elevadas. Esta consulta nos abrirá un panorama de problemas que quizás no sabemos que existen”, indicó la fuente municipal.

Ya hay alarmas

Ya los primeros hallazgos claramente esbozados en informes oficiales municipales, han comprobado históricamente que los neoyorquinos negros tienen el doble de probabilidades que los blancos de morir por causas relacionadas con el calor. Además, que la mayoría de las poblaciones más pobres está desproporcionadamente expuestas a inundaciones causadas por mareas de tempestad costeras, mareas altas crónicas y precipitaciones extremas.

Creada en 2022 mediante una orden ejecutiva, MOCEJ es la primera oficina climática de la ciudad que incorpora explícitamente la justicia ambiental en su misión y supervisa varias dependencias relacionadas con agricultura urbana, servicios públicos y remediación ambiental.

En detalle: ¿Cómo participar en la encuesta?

Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden compartir sus experiencias sobre problemas ambientales y climáticos en su comunidad a través de un cuestionario virtual .

. Acceder a la encuesta en línea disponible en español: https://nycforms.cityofnewyork.us/208

Responder preguntas sobre: inundaciones, calidad del aire, calor extremo, vivienda y entorno .

. Completar el formulario en pocos minutos desde un teléfono o computadora.

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