Héctor Lavoe revive a ritmo de música sinfónica

La historia de la salsa no se cuenta: se canta, se siente… y este sábado 28 de marzo, se revive. El escenario del Lehman Center for the Performing Arts se convertirá en una cápsula del tiempo con Lavoe en Sinfónica, un concierto teatral de una sola noche que respira el alma de Héctor Lavoe.

En el centro de esta propuesta está Raúl Carbonell, quien vuelve a encarnar al “Cantante de los Cantantes”. No es un papel cualquiera: es una piel que ya habitó con éxito rotundo en ¿Quién Mató a Héctor Lavoe?, la producción Off-Broadway que conquistó Nueva York con 88 funciones sold out y le valió el Premio ACE al Mejor Actor Protagónico. Hoy, ese vínculo artístico y emocional se transforma en algo aún más íntimo: una conexión viva entre artista y leyenda.

Pero esto no es un musical tradicional. Tampoco es un concierto convencional. Lavoe en Sinfónica se mueve entre ambos mundos con soltura, hilando los grandes éxitos del repertorio salsero con momentos teatrales que revelan al hombre detrás del mito. Entre canción y canción, el público se asomará a la humanidad de Lavoe, a sus luces, a sus sombras, a esa autenticidad que lo convirtió en un ícono irrepetible.

Lavoe es una de las más grandes leyendas de la salsa./Foto: Cortesía

Sus compañeros de orquesta

Sobre el escenario también estarán cuatro pilares del sonido original de Lavoe: Pablo “Chino” Núñez, Eddie Montalvo, José Mangual Jr. y Ray Martínez, quienes son el corazón de la propuesta, ya que estos músicos son parte de la salsa neoyorquina que definió a toda una generación.

A esta base poderosa se suma un elemento inesperado: un conjunto sinfónico que envuelve los clásicos con una nueva dimensión sonora. Las cuerdas elevan cada arreglo sin traicionar la energía cruda de la salsa.

El productor del espectáculo, David Maldonado, fue road manager de Lavoe. Y esa cercanía se siente. Cada detalle está impregnado de verdad, de memoria, de vivencias que no se pueden fabricar. Como aquellas anécdotas que sobreviven al tiempo: la generosidad infinita de Héctor con su público, su manera única de conectar con cada ciudad, cada escenario… o su legendaria impuntualidad, según cuenta Maldonado.

Para quienes crecieron con la música de Lavoe será un reencuentro cargado de recuerdos. Para las nuevas generaciones, una revelación: entender por qué, décadas después, el cantante boricua sigue siendo una de las voces más queridas de la historia de la salsa.

Lavoe en Sinfónica no es solo un homenaje. Es una conversación entre pasado y presente. Es teatro, es concierto, es biografía emocional. Es, en definitiva, una invitación a sentir la música como se hacía antes: con el corazón en la mano y el ritmo en la sangre.

En detalle:



Qué: Show “Lavoe en Sinfónica”

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts -250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468

Cuándo: Sábado 28 de marzo

Boletos e información: https://www.lehmancenter.org/events/lavoe-en-sinfonica.