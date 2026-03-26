Juez federal cuestionó intención de la fiscalía de bloquear fondos para la defensa de Maduro y Flores

El juez federal Alvin Hellerstein cuestionó la solicitud de la Fiscalía estadounidense de impedir que el gobierno interino de Venezuela financie la defensa legal del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, una resolución sobre esta moción que se dará a conocer en los próximos días.

Los fiscales habían solicitado bloquear el apoyo económico proveniente del gobierno interino venezolano basándose en las sanciones vigentes de Estados Unidos. Según la parte acusadora, esta medida se sustenta en motivos de seguridad nacional y política exterior.

Sin embargo, el magistrado Hellerstein, de 92 años, señaló que los acusados ya se encuentran en territorio estadounidense y, según señala, no representan una amenaza directa a la seguridad nacional en este contexto judicial.

Petición de la defensa de Maduro

El equipo legal de Maduro y Flores solicitó desestimar la moción de la fiscalía o, en su defecto, desestimar el caso completo. La defensa argumenta que prohibir el uso de estos fondos violaría el derecho de ambos de defenderse, un principio protegido por la Constitución.

El juez Hellerstein analizará si la aplicación de sanciones económicas puede prevalecer sobre el derecho constitucional a una defensa técnica. Se espera una decisión definitiva sobre este conflicto de intereses en los próximos días.

Detalles del proceso legal contra Maduro y Flores

El proceso contra Maduro y Flores se fundamenta en acusaciones vinculadas a narcotráfico y corrupción. Los procesos se remontan a enero, durante la primera audiencia.

En la comparecencia, tanto Maduro como Flores se declararon “no culpables” de los cargos federales, que incluyen el delito de narcoterrorismo.

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero de 2026 en Caracas, como parte de la operación militar denominada “Resolución Absoluta”, la cual incluyó acciones en la capital venezolana y los estados Miranda y La Guaira.

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