Maduro regresará a la corte en medio de problemas para costear su defensa

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán el jueves ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en lo que será su segunda audiencia desde la captura del 3 de enero por parte del gobierno de Donald Trump en un contexto judicial donde la defensa denuncia limitaciones financieras para costear su representación legal.

De acuerdo con declaraciones recientes de su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, su estado “es óptimo”: “Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días”, señaló.

En su primera comparecencia, el exmandatario rechazó los cargos y se autodefinió como un “prisionero de guerra” tras la operación ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas. Actualmente permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, indicó EFE.

Cargos y acusaciones de la Fiscalía

Los cargos contra Maduro incluyen tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras, además de un cuarto delito por la tenencia de dichos artefactos. Por su parte, Flores enfrenta cuatro cargos vinculados a la importación de sustancias ilícitas y posesión de armamento.

La Fiscalía solicitó formalmente al juez Alvin Hellerstein que impida a los acusados compartir pruebas con figuras que se encuentran prófugas, entre ellos figuran Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, el propio Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, este último señalado como el líder del “Tren de Aragua”. El gobierno de EE.UU. sostiene que existe un “riesgo real de violencia” y posibles represalias contra testigos en Venezuela.

Estrategia de la defensa y recursos legales

Los abogados Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly pidieron la desestimación de los cargos, alegando un “bloqueo ilegal” de fondos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La defensa argumenta que la revocación de licencias para usar capital venezolano vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que garantiza el derecho a elegir la representación legal.

Aunque la audiencia de hoy definirá el rumbo procesal, expertos estiman que el juicio formal podría demorar entre uno y dos años en iniciar. El proceso está bajo la dirección del juez Hellerstein, de 92 años, sobre quien recaen dudas respecto a la conducción de un caso de tal complejidad técnica y duración.

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