Mercer Labs estrena “The Engine”, una instalación entre arte y tecnología 

El museo de arte y tecnología Mercer Labs continúa ampliando los límites del arte contemporáneo con la apertura de “The Engine: Field of Light”, una nueva instalación inmersiva que propone una experiencia multisensorial en constante transformación.

Concebida por el artista y cofundador del museo Roy Nachum, “The Engine” se presenta como un entorno vivo. Construido con arquitectura de espejos, pantallas y tecnologías responsivas, el espacio funciona como una especie de instrumento donde la luz, el sonido y la presencia del visitante modifican continuamente la experiencia. Cada recorrido, por lo tanto, es único.

La primera parte dentro de este entorno, titulada “Field of Light”, sumerge al público en una atmósfera oscura y expansiva donde partículas luminosas flotan como constelaciones en movimiento. El sonido, diseñado para desplazarse por el espacio con sensación de gravedad, crea una experiencia envolvente que puede evocar desde paisajes naturales hasta entornos abstractos. La combinación de estos elementos genera una percepción alterada del espacio y del tiempo.

“The Engine” forma parte de la exposición actual del museo, “Maestros & The Machines”./Cortesía

En el centro de la instalación aparece un elemento clave: una forma lumínica que recuerda a un portal o esfera compuesta por partículas digitales. Esta estructura responde directamente al movimiento de los visitantes, cambiando de forma, dispersándose o siguiéndolos dentro del espacio. De esta manera, el cuerpo humano se convierte en parte activa de la obra.

Además de lo visual y sonoro, la instalación incorpora una dimensión olfativa a través de una colaboración con Aeir, una firma de lujo que introduce su fragancia “Grand Rose”. Desarrollada mediante tecnología de fermentación molecular, esta propuesta busca reinterpretar el aroma de la rosa con notas contemporáneas, añadiendo una capa sensorial adicional al recorrido.

“The Engine” forma parte de la exposición actual del museo, “Maestros & The Machines”, que explora cómo artistas influyentes dialogarían con las tecnologías actuales. En este contexto, la nueva instalación refuerza la misión de Mercer Labs de redefinir el museo como un espacio dinámico, donde el arte no es estático, sino que evoluciona junto con la innovación tecnológica.

Según Nachum, el proyecto está concebido como un universo en expansión. Aunque “Field of Light” marca el inicio, el espacio está diseñado para transformarse con futuras colaboraciones, permitiendo que un mismo entorno dé lugar a múltiples experiencias a lo largo del tiempo.

Foto: Mercer Labs

Para boletos e información, visite: https://www.mercerlabs.com/.