Trump criticó a senadores republicanos por bloqueo al presupuesto del DHS

El presidente Donald Trump cuestionó este jueves a los senadores republicanos por la falta de aprobación del presupuesto destinado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El bloqueo administrativo, que se extiende por casi seis semanas, ha generado retrasos operativos y complicaciones logísticas en los principales aeropuertos del país.

“¿Cuándo va a ser suficiente para nuestros senadores republicanos?”, expresó el mandatario en su plataforma de Truth Social. La parálisis financiera del DHS es el resultado de la falta de consenso entre republicanos y demócratas, principalmente por diferencias en la política migratoria nacional.

El cierre parcial ha afectado directamente a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Según los datos actuales, las bajas de personal en esta división alcanzan el 40%, debido a la suspensión de los pagos de nómina para los trabajadores.

Aunque la Administración Trump ha desplegado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intentar mitigar la situación, las largas colas persisten en múltiples terminales. Usuarios reportaron la pérdida de vuelos y dificultades para calcular los tiempos de llegada, lo que ha incrementado el malestar entre los viajeros, señaó EFE.

El debate sobre las reglas del Senado

El republicano centró su crítica en el uso del “filibusterismo”, una regla que exige una supermayoría de 60 votos para finalizar un debate y proceder a la votación de una ley.

Pese a que el partido republicano posee la mayoría en la Cámara Alta, solo cuenta con 53 de los 100 escaños, lo que permite a la oposición bloquear la financiación del DHS.

“Llega un momento en que hay que hacer lo que debió hacerse hace mucho tiempo, y lo mismo que los demócratas harán desde el primer día si alguna vez tienen la oportunidad. Eliminen el filibusterismo y hagan que nuestros aeropuertos, y todo lo demás, vuelvan a funcionar”, acotó.

En publicaciones adicionales, el presidente reiteró su demanda escribiendo: “ACABAD CON EL FILIBUSTERISMO”. Asimismo, citó un artículo del portal The Daily Wire cuyo titular afirma que “el Senado está roto y es hora de cambiar las reglas”.

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