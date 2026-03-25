Casa Blanca asegura que diálogo con Irán sigue en marcha tras rechazo a plan de paz

La Casa Blanca afirmó este miércoles que las conversaciones con Irán se mantienen activas y “productivas”, pese a que Teherán aseguró haber rechazado una propuesta presentada por el presidente Donald Trump para poner fin al conflicto.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, insistió en rueda de prensa en que el diálogo no se ha interrumpido. “No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas”, dijo, al referirse al estado de las negociaciones tras las declaraciones de la república islámica.

Leavitt también cuestionó la precisión de las informaciones difundidas sobre el supuesto plan de 15 puntos impulsado por Washington. Según explicó, aunque algunos reportes contienen elementos reales, “no se ajustaban enteramente a los hechos”, y la Casa Blanca nunca confirmó la totalidad de esa propuesta.

El diario The New York Times señaló que ese plan habría sido transmitido a través de Pakistán e incluiría aspectos relacionados con el programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles balísticos y la seguridad de rutas energéticas estratégicas, como el estrecho de Ormuz.

Desde Irán, medios locales indicaron que la propuesta fue rechazada por considerarla “excesiva”, y que Teherán habría planteado sus propias condiciones como respuesta.

El intercambio de posiciones ocurre después de que Trump anunciara una pausa de cinco días en los ataques contra infraestructura iraní, medida condicionada al desbloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20 % del petróleo exportado a nivel mundial.

Pese a las diferencias públicas, Washington sostiene que las conversaciones siguen en curso y que continúan avanzando en medio de un escenario de alta tensión en la región.

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