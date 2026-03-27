El Diario reconoce a 21 mujeres hispanas que son ejemplo de progreso en el área tri estatal

El Diario, el periódico en español más antiguo de Estados Unidos, celebró este viernes a 21 mujeres excepcionales cuya trayectoria ha dejado una huella profunda tanto en sus comunidades como en sus respectivos campos profesionales. Cada una de ellas ha demostrado liderazgo y una capacidad notable para abrir caminos, lo que les hizo merecedoras del reconocimiento “Mujeres Destacadas 2026”, en el marco de su vigésima novena edición.

Más allá de tratarse de una ceremonia de premiación convencional, este encuentro se ha consolidado como una plataforma de alto valor simbólico y social. Representa un espacio donde se honra el esfuerzo, la resiliencia y la influencia de las mujeres hispanas, en la región tri estatal de Nueva York.

A través de esta iniciativa, se visibilizan historias que inspiran, se reconocen aportes que transforman realidades y se reafirma el papel fundamental de la mujer latina como motor de progreso en distintos ámbitos.

Con el paso de los años, esta celebración se ha convertido en uno de los eventos más significativos para destacar el talento de la comunidad hispana femenina, elevando sus voces y proyectando su legado hacia futuras generaciones.

Esta ceremonia se llevó a cabo en el icónico Club Harvard en Manhattan y los perfiles de las homenajeadas aparecerán en un suplemento especial que estará disponible en la edición dominical de El Diario, este domingo 29 de marzo.

Amani Duncan, directora ejecutiva de MyCode: “muchas de nosotras construimos nuestras carreras en espacios que simplemente no nos esperaban”. (Foto Eve López- El Diario)

Cuando una mujer avanza…

“Existe un mito sobre las mujeres exitosas: que su camino fue fácil, fluido o perfectamente oportuno. No. Muchas de nosotras construimos nuestras carreras en espacios que simplemente no nos esperaban y a veces ni siquiera nos daban la bienvenida”, expuso en el inicio de la ceremonia, Amani Duncan, directora ejecutiva de MyCode, la compañía líder de medios y marketing para audiencias multiculturales, propietaria de El Diario.

Duncan destacó que en comunidades como las nuestras, multiculturales y multigeneracionales, el liderazgo tiene un peso multiplicado. Porque cuando una mujer avanza, avanza una familia. Cuando avanza una familia, avanza una comunidad. Y cuando avanzan las comunidades, cambian las industrias.

“Las mujeres presentes hoy no solo ostentan títulos y reconocimientos de liderazgo. También tienen una responsabilidad: con sus equipos, con sus familias, con sus comunidades y, lo hayan pedido o no, con las mujeres que las observan”, agregó.

Rosanna Rosado, editora emérita de El Diario (A la derecha) y actual comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York reconoció la labor de Goya en su aporte por el bienestar de los neoyorquinos. Marisela Báez de esta empresa alimenticia recibió la distinción. (Foto: Eve López – Impremedia)

De primera página

A lo largo de sus 29 años de historia, este galardón se ha consolidado como un espacio de homenaje que pone en primer plano el impacto de mujeres que, desde distintos ámbitos, han contribuido de manera significativa al desarrollo de comunidades más inclusivas y prósperas.

Cada año, El Diario convoca a participar en este reconocimiento mediante la presentación de candidaturas provenientes de colegas, organizaciones comunitarias y diversas plataformas.

A diferencia de otros premios tradicionales, este reconocimiento no se materializa en una estatuilla o trofeo. Su esencia radica en un gesto profundamente simbólico: cada homenajeada es protagonista de una portada de El Diario, ocupando el espacio más emblemático del periódico.

Este tributo editorial ha adquirido un valor especial a lo largo de generaciones, convirtiéndose en un ícono cultural para quienes crecieron leyendo sus páginas y reconociendo en ellas historias de esfuerzo, resiliencia y éxito. No en vano, el periódico es conocido como el “Campeón de los Hispanos”, un título que refleja su compromiso histórico con la comunidad latina.

“Seleccionar al grupo de mujeres que cada año forman parte de nuestra celebración es un desafío para nuestro consejo editorial. Queremos compartir sus historias para que todos puedan sentirse orgullosos del impacto transformador y duradero que este grupo de pioneras está generando en los negocios, la cultura, la educación, la ciencia, las artes y muchos otros campos”, dijo Carmen Villavicencio, editora ejecutiva de El Diario.

Con la fundadora

Esta premiación contó con la participación de Rossana Rosado, actual comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York y editora emérita de esta empresa editorial, quien recientemente lanzó su libro de memorias ‘Bronx Attitude’, en donde la periodista y activista comunitaria comparte parte de su historia personal, su ascenso al periodismo y su transición al servicio público.

Además, la concepción de los premios ‘Mujeres Destacadas’ fue una iniciativa de Rosado cuando dirigía este medio.

La comunicadora, hija de inmigrantes puertorriqueños, creció en una numerosa familia en El Bronx. Sus profundos vínculos con la isla fue uno de los motores que la motivaron a escribir su primer libro.

“Mi relación con El Diario, a lo largo de 30 años, fue forjada por la historia. Mi carrera allí y mi etapa como editora fueron la culminación de una lucha, de puertorriqueños valientes y leales que transformaron el tejido de la ciudad de Nueva York y facilitaron la llegada de otros latinos de nuestros países”, reforzó la periodista, autora y activista.

La dominicana Miguelina Camino, ( a la derecha) jefe de Gabinete del Concejo Municipal de NYC fue una de las 21 homenajeadas. (Foto: Eve López – Impremedia)

Testimonios con poder

En el variado grupo de reconocidas hay poderosos testimonios de esfuerzos académicos, carreras empresariales, artistas, influencers, funcionarias públicas, educadoras. Pero todas tienen un hecho que se cruza trasversalmente en todas las historias: la migración.

Por ejemplo, Miguelina Camilo, jefa de gabinete del Concejo de la Ciudad de Nueva York, relató con orgullo que sus padres inmigrantes de República Dominicana, no pudieron tener educación formal, pero se esforzaron para que sus tres hijos si la tuvieran.

Miguelina fue la primera en su familia en ir a la universidad y graduarse en Ciencias Políticas en la Universidad de Nueva York y luego obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia, en su juventud fue cajera de la bodega de su familia durante los fines de semana. Hoy es la primera mujer dominicana en la historia en ocupar la posición de jefa de gabinete de la presidencia de la cámara legislativa municipal.

“Cuando una mujer reconoce a otra mujer está creando un legado. Muchas de nosotras tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Me siento muy honrada de recibir este reconocimiento”, dijo la galardonada a sus 20 pares presentes, las cuales también compartieron testimonios similares de esfuerzo y éxito.

Además de visualizar los esfuerzos académicos, también El Diario puso en el podio principal a mujeres emprendedoras como la salvadoreña Delmy Santos, quien llegó al país cuando tenía 15 años. Ayudaba a su madre a hacer las tortillas como una empleada de un restaurante. Hoy la centroamericana es propietaria de dos restaurantes.

“Tenemos ya 27 años cuando fundé la primera sucursal de El Vicentino, orgullosamente de comida salvadoreña. Yo me siento una consentida de Dios. Y hoy me lleno de mucha emoción al recibir este premio”, exaltó la centroamericana.

Esta ceremonia también elevó al escenario a la actriz y bailarina de Broadway, Bianca Marroquín, quien desde los tres años en su natal México, sabía que quería ser artista y hoy exhibe una carrera de 25 años en donde lo que vienen son nuevos proyectos.

“La vida siempre nos manda un talento. Las oportunidades nos llegan a todos. A todas les digo, me siento muy feliz por estar compartiendo con ustedes. Siempre recordemos que cuando nos rechazan o nos cierran la puertas, es muy importante: es porque algo mejor nos espera”, concluyó.

La actriz y bailarina de Broadway, Bianca Marroquín fue reconocida por su labor frente a las artes. (Foto: Eve López)

Con grandes apoyos

La premiación de ‘Mujeres Destacadas 2026’ contó con el apoyo de la empresa Goya que celebra 90 años, además del patrocinio de Coca Cola y en alianza con Univisión.

“Este año es especialmente importante para nosotros porque celebramos nuestro aniversario no solo siendo líderes en la producción de alimentos, sino en resaltar nuestra misión de invertir en la educación y el apoyo a comunidades vulnerables con inseguridad alimentaria”, ponderó Marisela Baez, portavoz de Goya.

Por su parte, Ingrid Jiménez, líder de Ventas y Mercadeo de El Diario valoró que estas alianzas comerciales significan un impulso importante para visibilizar los esfuerzos de las comunidades latinas en Nueva York.

La ceremonia fue presentada por la reportera de Univisión 41, Anny Ruiz.

Las ganadoras 2026…