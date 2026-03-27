Mike Johnson descarta que la Cámara apruebe financiamiento al DHS avalado por el Senado

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Louisiana), descartó la aprobación del proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aprobado por el Senado la madrugada del viernes.

La contrapropuesta de los republicanos al proyecto avalado por unanimidad en el Senado es financiar al DHS por 60 días, mientras continúan negociaciones con los demócratas sobre cambios de fondo en las operaciones migratorias realizadas por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

La propuesta provisional de Johnson fue informada al presidente Donald Trump, según reveló The Hill.

“Él entiende perfectamente lo que estamos haciendo”, afirmó Johnson.

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York), criticó la decisión de Johnson de bloquear el proyecto de financiamiento, el cual descartó a ICE y a la Patrulla Fronteriza, pero avalado para asignar fondos a distintas agencias, incluida la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

“Los demócratas del Senado colaboraron con los republicanos para alcanzar un acuerdo unánime para financiar funciones vitales del DHS, como la TSA, la FEMA y la CISA, y garantizar la seguridad en nuestros puertos de entrada”, dijo Schumer. “Una resolución de continuidad presupuestaria de 60 días que perpetúe el statu quo está condenada al fracaso en el Senado, y los republicanos lo saben”.

Schumer recordó que los demócratas buscan que haya cambios sustanciales en inmigración, para evitar que los agentes operen sin mascarillas, presenten órdenes judiciales en detenciones en viviendas y eviten acciones violentas, como las registradas en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, entre otras ciudades.

“Hemos sido claros desde el primer día: los demócratas financiaremos funciones críticas de Seguridad Nacional, pero no daremos carta blanca a la milicia migratoria ilegal y letal de Trump sin reformas”, acotó Schumer.